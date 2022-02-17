Прогноз Денис Шаповалов — Артур Риндеркнех (17-го февраля), ставки и коэффициенты

Денис Шаповалов — Артур Риндеркнех. Прогноз, ставки на матч. ATP (17.02.22)

17.02.2022 в 14:35 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Денис Шаповалов , а противостоять в этом поединке будет Артур Риндеркнех.



Теннисное противостояние Денис Шаповалов — Артур Риндеркнех пройдет 17.02.2022, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 14:35 по московскому времени. Хотя Денис Шаповалов и Артур Риндеркнех уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Артур Риндеркнех.



Денис Шаповалов — Артур Риндеркнех. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 17.02.2022 откроет его противостояние Денис Шаповалов — Артур Риндеркнех. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 14:35 по МСК, то есть до начала игры. Денис Шаповалов и Артур Риндеркнех отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Артур Риндеркнех может гордиться семью победами, а вот Денис Шаповалов имеет только пять выигранных встреч.

Денис Шаповалов

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Денис Шаповалов находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Денис Шаповалов является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Денис Шаповалов умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Денис Шаповалов обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Денис Шаповалов может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Артур Риндеркнех

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Артур Риндеркнех на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Артур Риндеркнех демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Артур Риндеркнех имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Артур Риндеркнех намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Артур Риндеркнех не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Артур Риндеркнех будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Артур Риндеркнех и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Артур Риндеркнех умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Денис Шаповалов и Артур Риндеркнех. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Денис Шаповалов — Артур Риндеркнех (17.02.2022), ставки и коэффициенты

Денис Шаповалов

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Денис Шаповалов выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Денис Шаповалов всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Денис Шаповалов уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Денис Шаповалов занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Денис Шаповалов больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Денис Шаповалов имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Артур Риндеркнех

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Артур Риндеркнех хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Артур Риндеркнех никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Артур Риндеркнех сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Артур Риндеркнех всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Денис Шаповалов — Артур Риндеркнех Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Денис Шаповалов и Артур Риндеркнех начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Денис Шаповалов и Артур Риндеркнех показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Денис Шаповалов и Артур Риндеркнех провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Денис Шаповалов и Артур Риндеркнех действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Денис Шаповалов — Артур Риндеркнех: порядок побьёт класс

Судя по количеству финалов и титулов, которые Денис Шаповалов имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Денис Шаповалов и Артур Риндеркнех отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Артур Риндеркнех в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Денис Шаповалов превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Артур Риндеркнех сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Денис Шаповалов гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Денис Шаповалов — Артур Риндеркнех. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Денис Шаповалов и Артур Риндеркнех букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Денис Шаповалов и Артур Риндеркнех проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat1-524001-prognoz-na-match-van-yafan-martina-di-dzhuzeppe-17-02-22/