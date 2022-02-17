Прогноз Лос-Анджелес Клипперс (tapachan) — Торонто Рэпторс (Moody) (17.02.2022), ставки и коэффициенты

Лос-Анджелес Клипперс (tapachan) — Торонто Рэпторс (Moody). Прогноз, ставки на матч (17.02.22)

17-го февраля в 22:10 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Лос-Анджелес Клипперс (tapachan) примет соперника по национальному первенству Торонто Рэпторс (Moody).



Баскетбольный поединок Лос-Анджелес Клипперс (tapachan) – Торонто Рэпторс (Moody) пройдет в рамках престижного турнира 17-го февраля, так что у игроков еще хватает времени и на отдых, и на тренировки. Арбитр даст старт матчу в 22:10 по Москве. Уже дважды данным командам приходилось встречаться только в рамках этого сезона, причем каждая одержала по домашней победе. В прошлом году было три встречи команд, и в них трижды сильнее были баскетболисты клуба Лос-Анджелес Клипперс (tapachan).



Лос-Анджелес Клипперс (tapachan) — Торонто Рэпторс (Moody). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 22:10 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Лос-Анджелес Клипперс (tapachan) и Торонто Рэпторс (Moody). Организаторы турнира собираются провести данную игру 17-го февраля. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Торонто Рэпторс (Moody). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Лос-Анджелес Клипперс (tapachan), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Лос-Анджелес Клипперс (tapachan)

Баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (tapachan) в прошлом туре проиграл, но болельщики надеются, что на команду положительно повлияет родная арена, ведь у себя дома баскетболисты играют намного лучше и демонстрирует более высокие результаты. За весь сезон баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (tapachan) проиграл дома лишь две встречи, так что вряд ли хозяева потеряют очки, тем более в матче с таким простым соперником. Да, команда лишилась двух своих лидеров, без которых играть очень непросто, и последний тур был тому явным доказательством. Но, если брать четыре последних матча, где также не было этих травмированных баскетболистов, то в них было лишь одно поражение и четыре победы. В турнирной таблице хозяева сейчас идут третьими, так что уже практически обеспечили себе путевку в плей-офф, но и еще имеют хорошие шансы на чемпионский титул.



Торонто Рэпторс (Moody)

Президент баскетбольного клуба Торонто Рэпторс (Moody) ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Торонто Рэпторс (Moody) сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (Moody) в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

NBA, Лос-Анджелес Клипперс (tapachan) — Торонто Рэпторс (Moody)

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Лос-Анджелес Клипперс (tapachan) — Торонто Рэпторс (Moody), запланированного на 17-го февраля. На площадке игроки обеих команд появятся в 22:10 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Лос-Анджелес Клипперс (tapachan) и Торонто Рэпторс (Moody) предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Лос-Анджелес Клипперс (tapachan).



Лос-Анджелес Клипперс (tapachan) — Торонто Рэпторс (Moody) (17-го февраля), ставки и коэффициенты

Лос-Анджелес Клипперс (tapachan)

В этом сезоне баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (tapachan) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (tapachan) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Торонто Рэпторс (Moody)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (Moody) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (Moody) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Торонто Рэпторс (Moody) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Лос-Анджелес Клипперс (tapachan) — Торонто Рэпторс (Moody) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Лос-Анджелес Клипперс (tapachan) — Торонто Рэпторс (Moody), который должен пройти 17-го февраля в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 22:10 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (tapachan) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Лос-Анджелес Клипперс (tapachan) — Торонто Рэпторс (Moody): единоборств будет много, набранных очков — нет

В этом сезоне у баскетбольного клуба Лос-Анджелес Клипперс (tapachan) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Лос-Анджелес Клипперс (tapachan) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Лос-Анджелес Клипперс (tapachan) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (tapachan) сыграет в конкретном матче.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (Moody) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (Moody) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (Moody) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лос-Анджелес Клипперс (tapachan) — Торонто Рэпторс (Moody). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Лос-Анджелес Клипперс (tapachan) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Лос-Анджелес Клипперс (tapachan) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Лос-Анджелес Клипперс (tapachan) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

Три года назад у баскетбольного клуба Торонто Рэпторс (Moody) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (Moody) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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