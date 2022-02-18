Прогноз Риккардо Бальдзерани — Саша Геймард Вейенбург (18.02.2022), ставки и коэффициенты

Риккардо Бальдзерани — Саша Геймард Вейенбург. Прогноз, ставки на матч (18.02.22)

18.02.2022 в 16:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Риккардо Бальдзерани , а противостоять в этом поединке будет Саша Геймард Вейенбург.



Судья теннисного матча Риккардо Бальдзерани — Саша Геймард Вейенбург должен дать знак о старте игры в 16:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 18.02.2022, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Риккардо Бальдзерани и Саша Геймард Вейенбург более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Риккардо Бальдзерани имеет четыре победы, то Саша Геймард Вейенбург может похвастаться лишь двумя победами.



Риккардо Бальдзерани — Саша Геймард Вейенбург. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 18.02.2022 встречаются Риккардо Бальдзерани и Саша Геймард Вейенбург. Начало поединка запланировано на 16:30 по МСК. Риккардо Бальдзерани является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Риккардо Бальдзерани

На данный момент Риккардо Бальдзерани является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Риккардо Бальдзерани однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Риккардо Бальдзерани демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Риккардо Бальдзерани хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Риккардо Бальдзерани часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Саша Геймард Вейенбург

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Саша Геймард Вейенбург на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Саша Геймард Вейенбург демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Саша Геймард Вейенбург имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Саша Геймард Вейенбург намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Саша Геймард Вейенбург не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Саша Геймард Вейенбург будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Саша Геймард Вейенбург и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Саша Геймард Вейенбург умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Риккардо Бальдзерани» — «Саша Геймард Вейенбург»: прогноз автора

Современный большой теннис пользуется огромной популярностью. И дело не только в том, что этот вид спорта привлекает огромное количество бетторов, большой теннис – это зрелищный вид спорта, в котором спортсмены выдают невероятные ралли розыгрышей, держа болельщиков в напряжении вплоть до последнего удара. Да и сами спортсмены сегодня демонстрируют умный теннис. Сейчас редко встретишь теннисистов, просто перебивающих мяч в розыгрыше. Все стараются атаковать, чтобы навязать оппоненту свою игру, взять инициативу в матче в свои руки и постараться победить. Порой, котировки букмекеров, выставляемые на тот или иной теннисный матч, не отражают реальную силу оппонентов. Поэтому это только на руку бетторам, так как можно сделать ставку на большой коэффициент и выиграть солидную сумму средств с минимальным риском. Обычно, эксперты нашего сайта анализируют наиболее интересные и зрелищные теннисные матчи, те матчи, в которых, на наш взгляд, будет напряженная борьба, и в которых встречаются равные соперники, имеющие равные шансы на успех. Однако, в последнее время, букмекеры все чаще стали недооценивать соперников, поэтому мы стараемся предлагать большой выбор прогнозов на большее количество матчей, чтобы бетторы могли выбирать для ставок наиболее интересные противостояния. К таким матчам можно отнести противостояние, в котором Риккардо Бальдзерани и Саша Геймард Вейенбург будут определять сильнейшего. Мы думаем, что соперники сейчас находятся в хорошей форме, поэтому ожидаем здесь плотного противостояния, поэтому несколько не согласны с тем, как букмекеры котируют данный матч. Более подробную информацию, а также прогнозы на встречу соперников, можно найти ниже.



Риккардо Бальдзерани — Саша Геймард Вейенбург. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (18.02.22)

Риккардо Бальдзерани

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Риккардо Бальдзерани, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Риккардо Бальдзерани уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Риккардо Бальдзерани старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Риккардо Бальдзерани, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Риккардо Бальдзерани не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Риккардо Бальдзерани все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Риккардо Бальдзерани точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Саша Геймард Вейенбург

Выступать в зале Саша Геймард Вейенбург не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Саша Геймард Вейенбург старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Саша Геймард Вейенбург принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Саша Геймард Вейенбург демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Саша Геймард Вейенбург даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Саша Геймард Вейенбург хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Риккардо Бальдзерани — Саша Геймард Вейенбург Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Риккардо Бальдзерани и Саша Геймард Вейенбург. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Риккардо Бальдзерани и Саша Геймард Вейенбург встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Риккардо Бальдзерани и Саша Геймард Вейенбург довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Риккардо Бальдзерани и Саша Геймард Вейенбург подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Риккардо Бальдзерани — Саша Геймард Вейенбург: андердог способен удивить фаворита

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Риккардо Бальдзерани и Саша Геймард Вейенбург, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Риккардо Бальдзерани сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Саша Геймард Вейенбург имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Риккардо Бальдзерани – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Риккардо Бальдзерани и Саша Геймард Вейенбург на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Риккардо Бальдзерани — Саша Геймард Вейенбург. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Риккардо Бальдзерани и Саша Геймард Вейенбург сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Риккардо Бальдзерани, и Саша Геймард Вейенбург будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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