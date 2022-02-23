Колледж Парк Скайхокс — Кэпитал Сити Гоу-Гоу: соперники не будут долго запрягать

Прогноз Колледж Парк Скайхокс — Кэпитал Сити Гоу-Гоу (24-го февраля), ставки и коэффициенты

Колледж Парк Скайхокс — Кэпитал Сити Гоу-Гоу (24 февраля), ставки и коэффициенты

24 февраля в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA G-лига, в котором на своей площадке местный клуб Колледж Парк Скайхокс примет соперника по национальному первенству Кэпитал Сити Гоу-Гоу.



Баскетболисты клубов Колледж Парк Скайхокс и Кэпитал Сити Гоу-Гоу в 03:00 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 24 февраля. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Колледж Парк Скайхокс одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Колледж Парк Скайхокс также является лидером по количеству побед.



Колледж Парк Скайхокс — Кэпитал Сити Гоу-Гоу. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Колледж Парк Скайхокс проводит на своей площадке, и 24 февраля хозяевам предстоит матч против игроков клуба Кэпитал Сити Гоу-Гоу. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 03:00 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Колледж Парк Скайхокс, а один раз сильнее были игроки БК Кэпитал Сити Гоу-Гоу.

Колледж Парк Скайхокс

Баскетбольный клуб Колледж Парк Скайхокс в прошлом туре проиграл, но болельщики надеются, что на команду положительно повлияет родная арена, ведь у себя дома баскетболисты играют намного лучше и демонстрирует более высокие результаты. За весь сезон баскетбольный клуб Колледж Парк Скайхокс проиграл дома лишь две встречи, так что вряд ли хозяева потеряют очки, тем более в матче с таким простым соперником. Да, команда лишилась двух своих лидеров, без которых играть очень непросто, и последний тур был тому явным доказательством. Но, если брать четыре последних матча, где также не было этих травмированных баскетболистов, то в них было лишь одно поражение и четыре победы. В турнирной таблице хозяева сейчас идут третьими, так что уже практически обеспечили себе путевку в плей-офф, но и еще имеют хорошие шансы на чемпионский титул.



Кэпитал Сити Гоу-Гоу

Прогресс баскетбольного клуба Кэпитал Сити Гоу-Гоу по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Кэпитал Сити Гоу-Гоу обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Кэпитал Сити Гоу-Гоу потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

Прогноз на матч

Баскетбольный клуб Колледж Парк Скайхокс свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 24 февраля. На этот раз соперником хозяев будет Кэпитал Сити Гоу-Гоу, так что в 03:00 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Колледж Парк Скайхокс. Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Прогноз и ставка на матч Колледж Парк Скайхокс — Кэпитал Сити Гоу-Гоу 24 февраля

Колледж Парк Скайхокс

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Колледж Парк Скайхокс начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Кэпитал Сити Гоу-Гоу

В прошлом матче баскетбольный клуб Кэпитал Сити Гоу-Гоу потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Кэпитал Сити Гоу-Гоу и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Кэпитал Сити Гоу-Гоу находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Колледж Парк Скайхокс — Кэпитал Сити Гоу-Гоу Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Колледж Парк Скайхокс — Кэпитал Сити Гоу-Гоу, который должен пройти 24 февраля в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 03:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Колледж Парк Скайхокс в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Колледж Парк Скайхокс — Кэпитал Сити Гоу-Гоу: соперники не будут долго запрягать

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Колледж Парк Скайхокс провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Колледж Парк Скайхокс показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Колледж Парк Скайхокс и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Кэпитал Сити Гоу-Гоу все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Кэпитал Сити Гоу-Гоу также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Кэпитал Сити Гоу-Гоу продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Колледж Парк Скайхокс — Кэпитал Сити Гоу-Гоу. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Колледж Парк Скайхокс просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Колледж Парк Скайхокс совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Колледж Парк Скайхокс выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В последнее время баскетбольный клуб Кэпитал Сити Гоу-Гоу испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Кэпитал Сити Гоу-Гоу хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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