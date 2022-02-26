Гласспул/Хелиоваара — Лопес/Циципас. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (26.02.22)

Прогноз Гласспул/Хелиоваара — Лопес/Циципас (26-го февраля), ставки и коэффициенты

Гласспул/Хелиоваара — Лопес/Циципас (26.02.2022), ставки и коэффициенты

26.02.2022 в 06:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Гласспул/Хелиоваара , а противостоять в этом поединке будет Лопес/Циципас.



Так как Гласспул/Хелиоваара в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Лопес/Циципас, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 26.02.2022. Но, доказать обратное Гласспул/Хелиоваара все же сможет в 06:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Гласспул/Хелиоваара — Лопес/Циципас. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 26.02.2022 откроет его противостояние Гласспул/Хелиоваара — Лопес/Циципас. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 06:00 по МСК, то есть до начала игры. Гласспул/Хелиоваара и Лопес/Циципас отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Лопес/Циципас может гордиться семью победами, а вот Гласспул/Хелиоваара имеет только пять выигранных встреч.

Гласспул/Хелиоваара

Болельщики ожидали, что на этом турнире Гласспул/Хелиоваара продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Гласспул/Хелиоваара в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Гласспул/Хелиоваара сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Гласспул/Хелиоваара немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Лопес/Циципас

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Лопес/Циципас на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Лопес/Циципас демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Лопес/Циципас имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Лопес/Циципас намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Лопес/Циципас не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Лопес/Циципас будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Лопес/Циципас и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Лопес/Циципас умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Гласспул/Хелиоваара и Лопес/Циципас уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Гласспул/Хелиоваара — Лопес/Циципас. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (26.02.22)

Гласспул/Хелиоваара

Несмотря на внушительный возраст, Гласспул/Хелиоваара демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Гласспул/Хелиоваара гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Гласспул/Хелиоваара обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Гласспул/Хелиоваара снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Гласспул/Хелиоваара может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Лопес/Циципас

Несмотря на свой молодой возраст, Лопес/Циципас демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Лопес/Циципас уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Лопес/Циципас станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Лопес/Циципас, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Лопес/Циципас умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Лопес/Циципас имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Гласспул/Хелиоваара — Лопес/Циципас Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Гласспул/Хелиоваара и Лопес/Циципас начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Гласспул/Хелиоваара и Лопес/Циципас показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Гласспул/Хелиоваара и Лопес/Циципас провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Гласспул/Хелиоваара и Лопес/Циципас действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Гласспул/Хелиоваара — Лопес/Циципас: соперники не будут долго запрягать

Судя по количеству финалов и титулов, которые Гласспул/Хелиоваара имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Гласспул/Хелиоваара и Лопес/Циципас отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Лопес/Циципас в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Гласспул/Хелиоваара превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Лопес/Циципас сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Гласспул/Хелиоваара гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гласспул/Хелиоваара — Лопес/Циципас. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Гласспул/Хелиоваара и Лопес/Циципас сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Гласспул/Хелиоваара, и Лопес/Циципас будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-528928-katarina-gerlah-czin-czin-lyu-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-itf-26-02-22/