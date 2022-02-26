Прогноз Маттео Гиганте — Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага (26.02.2022), ставки и коэффициенты

Маттео Гиганте — Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага. Прогноз, ставки на матч. ITF (26.02.22)

26.02.2022 в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Маттео Гиганте , а противостоять в этом поединке будет Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага.



Теннисное противостояние Маттео Гиганте — Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 26.02.2022. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 11:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Маттео Гиганте является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Маттео Гиганте — Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

26.02.2022 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Маттео Гиганте — Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 11:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Маттео Гиганте

Болельщики ожидали, что на этом турнире Маттео Гиганте продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Маттео Гиганте в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Маттео Гиганте сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Маттео Гиганте немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

ITF, Маттео Гиганте — Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Маттео Гиганте и Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Маттео Гиганте и Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Маттео Гиганте — Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага. Прогноз, ставки на матч(26.02.22)

Маттео Гиганте

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Маттео Гиганте, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Маттео Гиганте уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Маттео Гиганте старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Маттео Гиганте, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Маттео Гиганте не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Маттео Гиганте все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Маттео Гиганте точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага

На этом турнире Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Маттео Гиганте — Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Маттео Гиганте и Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Маттео Гиганте и Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Маттео Гиганте и Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Маттео Гиганте и Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Маттео Гиганте — Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага: погода помешает показать хороший теннис

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Маттео Гиганте и Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Маттео Гиганте сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Маттео Гиганте – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Маттео Гиганте и Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Маттео Гиганте — Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Маттео Гиганте и Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Маттео Гиганте и Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat4-529109-bosna-borac-prognoz-professionala-na-match-25-02-22/