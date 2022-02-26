Кэмпбелл Файтинг Кэмелс — Лонгвуд Лансерс: хозяева разберутся с новичком

Прогноз Кэмпбелл Файтинг Кэмелс — Лонгвуд Лансерс (27-го февраля), ставки и коэффициенты

Кэмпбелл Файтинг Кэмелс — Лонгвуд Лансерс (27-го февраля 2022 года), ставки и коэффициенты

27-го февраля 2022 года в 00:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Кэмпбелл Файтинг Кэмелс примет соперника по национальному первенству Лонгвуд Лансерс.



В 00:30 по московскому времени все поклонники баскетбола будут внимательно следить за событиями противостояния Кэмпбелл Файтинг Кэмелс – Лонгвуд Лансерс. Это серьезные соперники, которые практически каждый год ведут упорную борьбу за чемпионский титул. Эта встреча для команд будет второй в сезоне, а в первой гости нынешнего поединка одержали победу с разницей всего в три очка, так что на этот раз снова можно ожидать напряженную борьбу.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кэмпбелл Файтинг Кэмелс — Лонгвуд Лансерс:

В 00:30 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Кэмпбелл Файтинг Кэмелс и Лонгвуд Лансерс. Организаторы турнира собираются провести данную игру 27-го февраля 2022 года. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Лонгвуд Лансерс. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Кэмпбелл Файтинг Кэмелс, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Кэмпбелл Файтинг Кэмелс

В этом сезоне баскетбольный клуб Кэмпбелл Файтинг Кэмелс уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Кэмпбелл Файтинг Кэмелс одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Кэмпбелл Файтинг Кэмелс лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Кэмпбелл Файтинг Кэмелс нет более травмированных игроков основы.



Лонгвуд Лансерс

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Лонгвуд Лансерс понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Лонгвуд Лансерс выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Лонгвуд Лансерс сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Прогноз на матч Кэмпбелл Файтинг Кэмелс — Лонгвуд Лансерс

Баскетбольный клуб Кэмпбелл Файтинг Кэмелс свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 27-го февраля 2022 года. На этот раз соперником хозяев будет Лонгвуд Лансерс, так что в 00:30 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Кэмпбелл Файтинг Кэмелс. Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Кэмпбелл Файтинг Кэмелс — Лонгвуд Лансерс (27-го февраля 2022 года), ставки и коэффициенты

Кэмпбелл Файтинг Кэмелс

В последние годы Кэмпбелл Файтинг Кэмелс является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Кэмпбелл Файтинг Кэмелс еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Лонгвуд Лансерс

В прошлом матче баскетбольный клуб Лонгвуд Лансерс потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Лонгвуд Лансерс и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Лонгвуд Лансерс находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Кэмпбелл Файтинг Кэмелс — Лонгвуд Лансерс Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Кэмпбелл Файтинг Кэмелс — Лонгвуд Лансерс, который должен пройти 27-го февраля 2022 года в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 00:30 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Кэмпбелл Файтинг Кэмелс в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Кэмпбелл Файтинг Кэмелс — Лонгвуд Лансерс: хозяева разберутся с новичком

В этом сезоне у баскетбольного клуба Кэмпбелл Файтинг Кэмелс подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Кэмпбелл Файтинг Кэмелс и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Кэмпбелл Файтинг Кэмелс еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Кэмпбелл Файтинг Кэмелс сыграет в конкретном матче.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Лонгвуд Лансерс входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Лонгвуд Лансерс не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кэмпбелл Файтинг Кэмелс — Лонгвуд Лансерс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Кэмпбелл Файтинг Кэмелс был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Кэмпбелл Файтинг Кэмелс вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Кэмпбелл Файтинг Кэмелс практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Лонгвуд Лансерс показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Лонгвуд Лансерс получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Лонгвуд Лансерс сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

http://evolvegame.ru/cat1-527026-arevaloroyer-lopescicipas-prognoz-i-stavki-ot-specialista-na-tennis-27-02-22/