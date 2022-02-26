ИУПУИ Ягуарс — Висконсин Грин Бэй Финикс. Прогноз, ставки на матч(27.02.22)

Прогноз ИУПУИ Ягуарс — Висконсин Грин Бэй Финикс (27 февраля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч ИУПУИ Ягуарс — Висконсин Грин Бэй Финикс 27-го февраля 2022 года

27-го февраля 2022 года в 00:45 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб ИУПУИ Ягуарс примет соперника по национальному первенству Висконсин Грин Бэй Финикс.



На этой неделе самым важным баскетбольным матчем станет противостояние клубов ИУПУИ Ягуарс и Висконсин Грин Бэй Финикс. Оно пройдет 27-го февраля 2022 года, так что можно не сомневаться, что в 00:45 по Москве все поклонники данной игры будут внимательно следить за поединком. Очень редко бывает, чтобы в противостоянии данных команд была победа с большим отрывом, ведь зачастую все решают несколько очков.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ ИУПУИ Ягуарс — Висконсин Грин Бэй Финикс:

На 27-го февраля 2022 года в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч ИУПУИ Ягуарс — Висконсин Грин Бэй Финикс. Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 00:45 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб ИУПУИ Ягуарс, одержав семь побед.

ИУПУИ Ягуарс

Пока баскетбольному клубу ИУПУИ Ягуарс никак не удается вернуться в зону плей-офф, но впереди еще достаточно матчей, так что у хозяев еще есть шансы улучшить свое турнирное положение. Команда идет в чемпионате десятой, но если хозяева смогут одержать несколько побед подряд, то вполне могут подняться до восьмого. Лидер команды продолжает демонстрировать стабильную игру и регулярно набирать очки, но остальные баскетболисты клуба ИУПУИ Ягуарс показывают совершенно не ту форму, которую они выдавали в прошлом году. Так что не удивительно, что за последние десять матчей хозяева смогли выиграть лишь дважды. Причем, обе победы были у себя дома, и команда обыграла двух очевидных аутсайдеров. Но, если же брать всю игру в родных стенах в этом сезоне, то все равно хозяева не демонстрируют желаемого результата. Один защитник не сможет выйти на игру из-за травмы.



Висконсин Грин Бэй Финикс

В составе баскетбольного клуба Висконсин Грин Бэй Финикс нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Висконсин Грин Бэй Финикс не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Висконсин Грин Бэй Финикс уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

NCAA, ИУПУИ Ягуарс — Висконсин Грин Бэй Финикс

На 27-го февраля 2022 года в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать ИУПУИ Ягуарс — Висконсин Грин Бэй Финикс. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 00:45 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб ИУПУИ Ягуарс дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Висконсин Грин Бэй Финикс удалось одержать победу у себя дома.



ИУПУИ Ягуарс — Висконсин Грин Бэй Финикс. Прогноз, ставки на матч(27.02.22)

ИУПУИ Ягуарс

В последние годы ИУПУИ Ягуарс является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба ИУПУИ Ягуарс еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Висконсин Грин Бэй Финикс

В прошлом матче баскетбольный клуб Висконсин Грин Бэй Финикс потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Висконсин Грин Бэй Финикс и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Висконсин Грин Бэй Финикс находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч ИУПУИ Ягуарс — Висконсин Грин Бэй Финикс Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка ИУПУИ Ягуарс — Висконсин Грин Бэй Финикс, который должен пройти 27-го февраля 2022 года в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 00:45 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб ИУПУИ Ягуарс в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

ИУПУИ Ягуарс — Висконсин Грин Бэй Финикс: хозяева разберутся с новичком

Прошлый матч баскетбольный клуб ИУПУИ Ягуарс проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб ИУПУИ Ягуарс позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях ИУПУИ Ягуарс играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба ИУПУИ Ягуарс сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Висконсин Грин Бэй Финикс входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Висконсин Грин Бэй Финикс не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ ИУПУИ Ягуарс — Висконсин Грин Бэй Финикс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба ИУПУИ Ягуарс уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб ИУПУИ Ягуарс пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба ИУПУИ Ягуарс составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

Три года назад у баскетбольного клуба Висконсин Грин Бэй Финикс сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Висконсин Грин Бэй Финикс идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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