Прогноз Гуй Ден Хеер — Томас Куррас Абасоло (28 февраля), ставки и коэффициенты

Гуй Ден Хеер — Томас Куррас Абасоло. Прогноз, ставки на матч (28.02.22)

28-го февраля в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Гуй Ден Хеер , а противостоять в этом поединке будет Томас Куррас Абасоло.



Гуй Ден Хеер считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Томас Куррас Абасоло 28-го февраля будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 16:00 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Гуй Ден Хеер — Томас Куррас Абасоло:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 28-го февраля откроет его противостояние Гуй Ден Хеер — Томас Куррас Абасоло. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 16:00 по МСК, то есть до начала игры. Гуй Ден Хеер и Томас Куррас Абасоло отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Томас Куррас Абасоло может гордиться семью победами, а вот Гуй Ден Хеер имеет только пять выигранных встреч.

Гуй Ден Хеер

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Гуй Ден Хеер находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Гуй Ден Хеер является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Гуй Ден Хеер умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Гуй Ден Хеер обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Гуй Ден Хеер может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Томас Куррас Абасоло

Томас Куррас Абасоло имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Томас Куррас Абасоло уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Томас Куррас Абасоло умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Томас Куррас Абасоло обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Томас Куррас Абасоло проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Прогноз на матч

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Гуй Ден Хеер — Томас Куррас Абасоло (28-го февраля), ставки и коэффициенты

Гуй Ден Хеер

На данном турнире Гуй Ден Хеер выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Гуй Ден Хеер выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Гуй Ден Хеер допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Гуй Ден Хеер особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Гуй Ден Хеер, это умение играть на травяных кортах.

Томас Куррас Абасоло

На этом турнире Томас Куррас Абасоло играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Томас Куррас Абасоло какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Томас Куррас Абасоло уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Томас Куррас Абасоло много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Томас Куррас Абасоло сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Томас Куррас Абасоло не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Гуй Ден Хеер — Томас Куррас Абасоло Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Гуй Ден Хеер и Томас Куррас Абасоло. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Гуй Ден Хеер — Томас Куррас Абасоло: соперники не будут долго запрягать

Судя по количеству финалов и титулов, которые Гуй Ден Хеер имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Гуй Ден Хеер и Томас Куррас Абасоло отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Томас Куррас Абасоло в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Гуй Ден Хеер превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Томас Куррас Абасоло сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Гуй Ден Хеер гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гуй Ден Хеер — Томас Куррас Абасоло. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Гуй Ден Хеер и Томас Куррас Абасоло.



http://evolvegame.ru/cat1-527606-valeriya-strahova-yana-kuznecova-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-itf-28-02-22/