Прогноз Гремблинг Стэйт Тайгерз — Бетун Кукман Уайлдкэтс (01 марта), ставки и коэффициенты

Гремблинг Стэйт Тайгерз — Бетун Кукман Уайлдкэтс. Прогноз, ставки на матч (01.03.22)

01-го марта в 04:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Гремблинг Стэйт Тайгерз примет соперника по национальному первенству Бетун Кукман Уайлдкэтс.



Болельщики баскетбольного клуба Гремблинг Стэйт Тайгерз очень любят матчи против БК Бетун Кукман Уайлдкэтс, ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 01-го марта хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 04:30 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Гремблинг Стэйт Тайгерз одержали три легкие победы.



Гремблинг Стэйт Тайгерз — Бетун Кукман Уайлдкэтс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 04:30 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Гремблинг Стэйт Тайгерз и Бетун Кукман Уайлдкэтс. Организаторы турнира собираются провести данную игру 01-го марта. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Бетун Кукман Уайлдкэтс. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Гремблинг Стэйт Тайгерз, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Гремблинг Стэйт Тайгерз

В межсезонье ряды баскетбольного клуба Гремблинг Стэйт Тайгерз пополнил новый центровой, но его никак не удается интегрировать в первую пятерку. Тем не менее, главный тренер продолжает выпускать баскетболиста со старта, и это негативно сказывается на игре. Часто игрок выпадает из командных действий, или же допускает нелепые ошибки в атаке. Скорее всего, что тренер в этом поединке вновь ничего не станет менять, хотя игра не обещает быть легкой. В этом сезоне Гремблинг Стэйт Тайгерз уже не является такой непобедимой командой как раньше, да и плотный график приводит к тому, что баскетболистов все больше достает усталость. Последний свой матч хозяева провели лишь два дня назад, причем он завершился унизительным гостевым поражением с разницей больше, чем двадцать очков. Это может сказаться на моральном настрое команды, которая и так не всегда блещет запредельной мотивацией. Травмы помешают выйти на поле тяжелому форварду и атакующему защитнику.



Бетун Кукман Уайлдкэтс

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Бетун Кукман Уайлдкэтс понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Бетун Кукман Уайлдкэтс выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Бетун Кукман Уайлдкэтс сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Гремблинг Стэйт Тайгерз наконец-то возвращаются домой, а 01-го марта им уже необходимо сыграть поединок против БК Бетун Кукман Уайлдкэтс. На площадке игроки обеих команд появятся в 04:30 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Прогноз и ставка на матч Гремблинг Стэйт Тайгерз — Бетун Кукман Уайлдкэтс 01-го марта

Гремблинг Стэйт Тайгерз

В этом сезоне баскетбольный клуб Гремблинг Стэйт Тайгерз и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Гремблинг Стэйт Тайгерз играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Бетун Кукман Уайлдкэтс

Два года назад баскетбольный клуб Бетун Кукман Уайлдкэтс доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Бетун Кукман Уайлдкэтс играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Гремблинг Стэйт Тайгерз — Бетун Кукман Уайлдкэтс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Гремблинг Стэйт Тайгерз после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 01-го марта сыграет матч против БК Бетун Кукман Уайлдкэтс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 04:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Гремблинг Стэйт Тайгерз также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Гремблинг Стэйт Тайгерз — Бетун Кукман Уайлдкэтс: хозяева должны брать три очка

Прошлый матч баскетбольный клуб Гремблинг Стэйт Тайгерз проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Гремблинг Стэйт Тайгерз позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Гремблинг Стэйт Тайгерз играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Гремблинг Стэйт Тайгерз сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Бетун Кукман Уайлдкэтс полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Бетун Кукман Уайлдкэтс может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Бетун Кукман Уайлдкэтс выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гремблинг Стэйт Тайгерз — Бетун Кукман Уайлдкэтс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Гремблинг Стэйт Тайгерз уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Гремблинг Стэйт Тайгерз пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Гремблинг Стэйт Тайгерз составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Бетун Кукман Уайлдкэтс не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Бетун Кукман Уайлдкэтс уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Бетун Кукман Уайлдкэтс очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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