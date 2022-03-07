Сушан Дабас — Абинав Саньив Шанмугам: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Прогноз Сушан Дабас — Абинав Саньив Шанмугам (08-го марта 2022 года), ставки и коэффициенты

Сушан Дабас — Абинав Саньив Шанмугам (08 марта), ставки и коэффициенты

08 марта в 10:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Сушан Дабас , а противостоять в этом поединке будет Абинав Саньив Шанмугам.



Судья теннисного матча Сушан Дабас — Абинав Саньив Шанмугам должен дать знак о старте игры в 10:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 08 марта, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Сушан Дабас и Абинав Саньив Шанмугам более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Сушан Дабас имеет четыре победы, то Абинав Саньив Шанмугам может похвастаться лишь двумя победами.



Сушан Дабас — Абинав Саньив Шанмугам. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Сушан Дабас имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 08 марта нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Абинав Саньив Шанмугам. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 10:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Сушан Дабас имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Сушан Дабас

В большинстве своих выигранных поединков Сушан Дабас берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Сушан Дабас с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Сушан Дабас сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Сушан Дабас также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Абинав Саньив Шанмугам

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Абинав Саньив Шанмугам на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Абинав Саньив Шанмугам демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Абинав Саньив Шанмугам имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Абинав Саньив Шанмугам намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Абинав Саньив Шанмугам не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Абинав Саньив Шанмугам будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Абинав Саньив Шанмугам и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Абинав Саньив Шанмугам умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Сушан Дабас — Абинав Саньив Шанмугам

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Сушан Дабас и Абинав Саньив Шанмугам впервые будут встречаться между собой. Если Сушан Дабас уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Абинав Саньив Шанмугам пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Сушан Дабас демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Сушан Дабас – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Сушан Дабас — Абинав Саньив Шанмугам (08 марта), ставки и коэффициенты

Сушан Дабас

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Сушан Дабас, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Сушан Дабас уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Сушан Дабас старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Сушан Дабас, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Сушан Дабас не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Сушан Дабас все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Сушан Дабас точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Абинав Саньив Шанмугам

В этом сезоне Абинав Саньив Шанмугам не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Абинав Саньив Шанмугам сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Абинав Саньив Шанмугам допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Абинав Саньив Шанмугам допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Абинав Саньив Шанмугам демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Сушан Дабас — Абинав Саньив Шанмугам Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Сушан Дабас и Абинав Саньив Шанмугам. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Сушан Дабас — Абинав Саньив Шанмугам: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Сушан Дабас и Абинав Саньив Шанмугам из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Абинав Саньив Шанмугам относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Абинав Саньив Шанмугам проводит второй или третий матч. А вот Сушан Дабас как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Сушан Дабас, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Сушан Дабас без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Сушан Дабас вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сушан Дабас — Абинав Саньив Шанмугам. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Сушан Дабас и Абинав Саньив Шанмугам. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Сушан Дабас и для Абинав Саньив Шанмугам, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-533322-prognoz-na-match-kimmer-koppeyans-yozef-kovalik-ot-eksperta-08-03-22/