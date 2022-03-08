Влад Андрей Данцу — Петру-Александру Лункану. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (08.03.22)

Прогноз Влад Андрей Данцу — Петру-Александру Лункану (08-го марта), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Влад Андрей Данцу — Петру-Александру Лункану 08 марта

08 марта в 12:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Влад Андрей Данцу , а противостоять в этом поединке будет Петру-Александру Лункану.



Влад Андрей Данцу сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 08 марта придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Петру-Александру Лункану. По Москве данный поединок начнется в 12:30. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Петру-Александру Лункану, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Влад Андрей Данцу — Петру-Александру Лункану. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

08 марта пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Влад Андрей Данцу — Петру-Александру Лункану. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 12:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Петру-Александру Лункану, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Петру-Александру Лункану выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Влад Андрей Данцу

В этом сезоне Влад Андрей Данцу показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Влад Андрей Данцу играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Влад Андрей Данцу умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Влад Андрей Данцу и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Влад Андрей Данцу будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Влад Андрей Данцу чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Петру-Александру Лункану

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Петру-Александру Лункану на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Петру-Александру Лункану демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Петру-Александру Лункану имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Петру-Александру Лункану намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Петру-Александру Лункану не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Петру-Александру Лункану будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Петру-Александру Лункану и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Петру-Александру Лункану умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Влад Андрей Данцу — Петру-Александру Лункану. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Влад Андрей Данцу и Петру-Александру Лункану – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Влад Андрей Данцу — Петру-Александру Лункану. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (08.03.22)

Влад Андрей Данцу

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Влад Андрей Данцу, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Влад Андрей Данцу уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Влад Андрей Данцу старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Влад Андрей Данцу, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Влад Андрей Данцу не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Влад Андрей Данцу все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Влад Андрей Данцу точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Петру-Александру Лункану

На этом турнире Петру-Александру Лункану играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Петру-Александру Лункану надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Петру-Александру Лункану находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Петру-Александру Лункану считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Влад Андрей Данцу — Петру-Александру Лункану Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Влад Андрей Данцу и Петру-Александру Лункану аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Влад Андрей Данцу и Петру-Александру Лункану обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Влад Андрей Данцу и Петру-Александру Лункану постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Влад Андрей Данцу — Петру-Александру Лункану: кто пройдет в следующий раунд?

Влад Андрей Данцу и Петру-Александру Лункану которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Влад Андрей Данцу имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Петру-Александру Лункану хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Влад Андрей Данцу. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Петру-Александру Лункану умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Влад Андрей Данцу довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Петру-Александру Лункану вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Влад Андрей Данцу.

СЕГОДНЯ МАТЧ Влад Андрей Данцу — Петру-Александру Лункану. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Влад Андрей Данцу и Петру-Александру Лункану, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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