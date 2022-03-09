Прогноз Брэндон Уолкин — Акира Сантильян (09-го марта), ставки и коэффициенты

Брэндон Уолкин — Акира Сантильян. Прогноз, ставки на матч (09.03.22)

09.03.2022 в 03:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Брэндон Уолкин , а противостоять в этом поединке будет Акира Сантильян.



Брэндон Уолкин сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 09.03.2022 придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Акира Сантильян. По Москве данный поединок начнется в 03:30. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Акира Сантильян, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Брэндон Уолкин — Акира Сантильян. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Брэндон Уолкин имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 09.03.2022 нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Акира Сантильян. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 03:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Брэндон Уолкин имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Брэндон Уолкин

Так как Брэндон Уолкин выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Брэндон Уолкин снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Брэндон Уолкин, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Брэндон Уолкин чем-то удивить, пока не ясно.



Акира Сантильян

На этом турнире Акира Сантильян играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Акира Сантильян все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Акира Сантильян не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Акира Сантильян уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Акира Сантильян на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Акира Сантильян пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч Брэндон Уолкин — Акира Сантильян

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Брэндон Уолкин и Акира Сантильян. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Брэндон Уолкин и Акира Сантильян продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Брэндон Уолкин — Акира Сантильян (09.03.2022), ставки и коэффициенты

Брэндон Уолкин

Несмотря на внушительный возраст, Брэндон Уолкин демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Брэндон Уолкин гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Брэндон Уолкин обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Брэндон Уолкин снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Брэндон Уолкин может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Акира Сантильян

Выступать в зале Акира Сантильян не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Акира Сантильян старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Акира Сантильян принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Акира Сантильян демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Акира Сантильян даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Акира Сантильян хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Брэндон Уолкин — Акира Сантильян Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Брэндон Уолкин и Акира Сантильян. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Брэндон Уолкин и Акира Сантильян встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Брэндон Уолкин и Акира Сантильян довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Брэндон Уолкин и Акира Сантильян подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Брэндон Уолкин — Акира Сантильян: соперники не будут долго запрягать

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Брэндон Уолкин и Акира Сантильян, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Брэндон Уолкин сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Акира Сантильян имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Брэндон Уолкин – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Брэндон Уолкин и Акира Сантильян на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Брэндон Уолкин — Акира Сантильян. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Брэндон Уолкин и Акира Сантильян.



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