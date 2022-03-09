Токак/Шевченко — Агабигун/Крутих: соперники не будут долго запрягать

Прогноз Токак/Шевченко — Агабигун/Крутих (10 марта), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Токак/Шевченко — Агабигун/Крутих 10-го марта

10-го марта в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Токак/Шевченко , а противостоять в этом поединке будет Агабигун/Крутих.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Токак/Шевченко — Агабигун/Крутих, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 10-го марта, а его начало по МСК будет в 13:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Токак/Шевченко. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Токак/Шевченко — Агабигун/Крутих:

Теннисный поединок Токак/Шевченко — Агабигун/Крутих запланирован организаторами турнира на 10-го марта, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 13:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Токак/Шевченко и Агабигун/Крутих встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Токак/Шевченко имеет три победы при одном поражении.

Токак/Шевченко

Токак/Шевченко отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Токак/Шевченко проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Токак/Шевченко проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Токак/Шевченко играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Токак/Шевченко больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Агабигун/Крутих

На этом турнире Агабигун/Крутих выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Агабигун/Крутих снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Агабигун/Крутих чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Агабигун/Крутих уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Агабигун/Крутих зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Прогноз и ставка на матч Токак/Шевченко — Агабигун/Крутих 10-го марта

Токак/Шевченко

Несмотря на внушительный возраст, Токак/Шевченко демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Токак/Шевченко гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Токак/Шевченко обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Токак/Шевченко снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Токак/Шевченко может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Агабигун/Крутих

На этом турнире Агабигун/Крутих играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Агабигун/Крутих какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Агабигун/Крутих уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Агабигун/Крутих много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Агабигун/Крутих сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Агабигун/Крутих не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Токак/Шевченко — Агабигун/Крутих Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Токак/Шевченко и Агабигун/Крутих начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Токак/Шевченко и Агабигун/Крутих показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Токак/Шевченко и Агабигун/Крутих провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Токак/Шевченко и Агабигун/Крутих действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Токак/Шевченко — Агабигун/Крутих: соперники не будут долго запрягать

Судя по количеству финалов и титулов, которые Токак/Шевченко имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Токак/Шевченко и Агабигун/Крутих отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Агабигун/Крутих в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Токак/Шевченко превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Агабигун/Крутих сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Токак/Шевченко гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Токак/Шевченко — Агабигун/Крутих. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Токак/Шевченко и Агабигун/Крутих букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Токак/Шевченко и Агабигун/Крутих проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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