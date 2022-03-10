Прогноз Оберлеитнер/Хсу — Ватутин/Декам (10-го марта), ставки и коэффициенты

Оберлеитнер/Хсу — Ватутин/Декам. Прогноз, ставки на матч. ITF (10.03.22)

10.03.2022 в 17:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Оберлеитнер/Хсу , а противостоять в этом поединке будет Ватутин/Декам.



Оберлеитнер/Хсу сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 10.03.2022 придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Ватутин/Декам. По Москве данный поединок начнется в 17:30. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Ватутин/Декам, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Оберлеитнер/Хсу — Ватутин/Декам:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 10.03.2022 встречаются Оберлеитнер/Хсу и Ватутин/Декам. Начало поединка запланировано на 17:30 по МСК. Оберлеитнер/Хсу является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Оберлеитнер/Хсу

Оберлеитнер/Хсу отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Оберлеитнер/Хсу проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Оберлеитнер/Хсу проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Оберлеитнер/Хсу играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Оберлеитнер/Хсу больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Ватутин/Декам

Нынешняя форма, которую демонстрирует Ватутин/Декам еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Ватутин/Декам постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Ватутин/Декам пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Ватутин/Декам не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Ватутин/Декам не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

«Оберлеитнер/Хсу» — «Ватутин/Декам»: прогноз автора

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Прогноз и ставка на матч Оберлеитнер/Хсу — Ватутин/Декам 10.03.2022

Оберлеитнер/Хсу

В этом сезоне Оберлеитнер/Хсу демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Оберлеитнер/Хсу уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Оберлеитнер/Хсу любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Оберлеитнер/Хсу часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Оберлеитнер/Хсу умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Ватутин/Декам

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Ватутин/Декам хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Ватутин/Декам никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Ватутин/Декам сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Ватутин/Декам всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Оберлеитнер/Хсу — Ватутин/Декам Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Оберлеитнер/Хсу и Ватутин/Декам начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Оберлеитнер/Хсу и Ватутин/Декам показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Оберлеитнер/Хсу и Ватутин/Декам провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Оберлеитнер/Хсу и Ватутин/Декам действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Оберлеитнер/Хсу — Ватутин/Декам: андердог способен удивить фаворита

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Оберлеитнер/Хсу и Ватутин/Декам из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Ватутин/Декам относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Ватутин/Декам проводит второй или третий матч. А вот Оберлеитнер/Хсу как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Оберлеитнер/Хсу, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Оберлеитнер/Хсу без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Оберлеитнер/Хсу вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Оберлеитнер/Хсу — Ватутин/Декам. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Оберлеитнер/Хсу и Ватутин/Декам сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Оберлеитнер/Хсу, и Ватутин/Декам будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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