Прогноз ПЕАК-Печ (жeн) — НКЕ-Ксата (жен) (18-го марта), ставки и коэффициенты

ПЕАК-Печ (жeн) — НКЕ-Ксата (жен). Прогноз, ставки на матч (18.03.22)

18-го марта в 20:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Венгрии, в котором на своей площадке местный клуб ПЕАК-Печ (жeн) примет соперника по национальному первенству НКЕ-Ксата (жен).



Баскетболисты клубов ПЕАК-Печ (жeн) и НКЕ-Ксата (жен) в 20:00 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 18-го марта. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК ПЕАК-Печ (жeн) одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния ПЕАК-Печ (жeн) также является лидером по количеству побед.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ ПЕАК-Печ (жeн) — НКЕ-Ксата (жен):

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб ПЕАК-Печ (жeн) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК НКЕ-Ксата (жен). Данный поединок будет сыгран 18-го марта, а по московскому времени его начало состоится в 20:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба НКЕ-Ксата (жен) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

ПЕАК-Печ (жeн)

Многие игроки нападения на прошлой неделе покинули лазарет, так что можно не сомневаться, что в этом поединке баскетбольный клуб ПЕАК-Печ (жeн) отойдет от оборонительной схемы и начнет демонстрировать более атакующую игру. Тем более, что команда будет играть у себя дома, а болельщики будут постоянно гнать баскетболистов вперед. В последних двух домашних матчах баскетбольный клуб ПЕАК-Печ (жeн) проиграл, так что все уже заждались победы в родных стенах. Очки нужны команде еще и из-за турнирного положения, ведь ПЕАК-Печ (жeн) занимает девятую строчку и всего в шаге от зоны плей-офф. В последнем матче, который проходил в гостях, команда продемонстрировала хорошую форму и сумела одержать уверенную победу с разницей в десять очков, причем главный тренер даже не использовал некоторых лидеров. У хозяев травмирован только легкий нападающий, но у команды на этой позиции достаточно опытных баскетболистов.



НКЕ-Ксата (жен)

Буквально с первых туров баскетбольный клуб НКЕ-Ксата (жен) сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб НКЕ-Ксата (жен) проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба НКЕ-Ксата (жен) травмированы только игроки глубокого резерва.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Главный тренер баскетбольного клуба ПЕАК-Печ (жeн) пообещал, что 18-го марта его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 20:00 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу НКЕ-Ксата (жен). Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Прогноз и ставка на матч ПЕАК-Печ (жeн) — НКЕ-Ксата (жен) 18-го марта

ПЕАК-Печ (жeн)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб ПЕАК-Печ (жeн) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК ПЕАК-Печ (жeн) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб ПЕАК-Печ (жeн) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба ПЕАК-Печ (жeн) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

НКЕ-Ксата (жен)

После того, как баскетбольный клуб НКЕ-Ксата (жен) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб НКЕ-Ксата (жен) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб НКЕ-Ксата (жен) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч ПЕАК-Печ (жeн) — НКЕ-Ксата (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб ПЕАК-Печ (жeн) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 18-го марта сыграет матч против БК НКЕ-Ксата (жен). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 20:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК ПЕАК-Печ (жeн) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

ПЕАК-Печ (жeн) — НКЕ-Ксата (жен): снова ждем результативной игры

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб ПЕАК-Печ (жeн) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба ПЕАК-Печ (жeн) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба ПЕАК-Печ (жeн) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб НКЕ-Ксата (жен) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб НКЕ-Ксата (жен) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб НКЕ-Ксата (жен) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ ПЕАК-Печ (жeн) — НКЕ-Ксата (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба ПЕАК-Печ (жeн) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба ПЕАК-Печ (жeн) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба ПЕАК-Печ (жeн) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В последнее время баскетбольный клуб НКЕ-Ксата (жен) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба НКЕ-Ксата (жен) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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