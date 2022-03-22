Прогноз Дакшинешвар Суреш — Лохитакша Батринат (22-го марта), ставки и коэффициенты

Дакшинешвар Суреш — Лохитакша Батринат. Прогноз, ставки на матч. ITF (22.03.22)

22.03.2022 в 07:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Дакшинешвар Суреш , а противостоять в этом поединке будет Лохитакша Батринат.



Так как Дакшинешвар Суреш в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Лохитакша Батринат, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 22.03.2022. Но, доказать обратное Дакшинешвар Суреш все же сможет в 07:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Дакшинешвар Суреш — Лохитакша Батринат. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

22.03.2022 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Дакшинешвар Суреш — Лохитакша Батринат. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 07:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Лохитакша Батринат, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Лохитакша Батринат выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Дакшинешвар Суреш

В большинстве своих выигранных поединков Дакшинешвар Суреш берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Дакшинешвар Суреш с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Дакшинешвар Суреш сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Дакшинешвар Суреш также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Лохитакша Батринат

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Лохитакша Батринат на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Лохитакша Батринат демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Лохитакша Батринат имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Лохитакша Батринат намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Лохитакша Батринат не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Лохитакша Батринат будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Лохитакша Батринат и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Лохитакша Батринат умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Дакшинешвар Суреш» — «Лохитакша Батринат»: прогноз автора

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Дакшинешвар Суреш — Лохитакша Батринат. Прогноз, ставки на матч(22.03.22)

Дакшинешвар Суреш

На этом турнире именно Дакшинешвар Суреш может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Дакшинешвар Суреш отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Дакшинешвар Суреш еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Дакшинешвар Суреш не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Лохитакша Батринат

В этом сезоне Лохитакша Батринат действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Лохитакша Батринат обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Лохитакша Батринат не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Лохитакша Батринат не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Лохитакша Батринат имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Дакшинешвар Суреш — Лохитакша Батринат Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Дакшинешвар Суреш и Лохитакша Батринат аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Дакшинешвар Суреш и Лохитакша Батринат обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Дакшинешвар Суреш и Лохитакша Батринат постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Дакшинешвар Суреш — Лохитакша Батринат: андердог способен удивить фаворита

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Дакшинешвар Суреш и Лохитакша Батринат, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Дакшинешвар Суреш сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Лохитакша Батринат имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Дакшинешвар Суреш – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Дакшинешвар Суреш и Лохитакша Батринат на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Дакшинешвар Суреш — Лохитакша Батринат. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Дакшинешвар Суреш и Лохитакша Батринат букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Дакшинешвар Суреш и Лохитакша Батринат проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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