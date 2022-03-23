Прогноз Борна Чорич — Фернандо Вердаско (23 марта), ставки и коэффициенты

Борна Чорич — Фернандо Вердаско. Прогноз, ставки на матч (23.03.22)

23.03.2022 в 22:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Борна Чорич , а противостоять в этом поединке будет Фернандо Вердаско.



Борна Чорич сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 23.03.2022 придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Фернандо Вердаско. По Москве данный поединок начнется в 22:30. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Фернандо Вердаско, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Борна Чорич — Фернандо Вердаско:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 23.03.2022 откроет его противостояние Борна Чорич — Фернандо Вердаско. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 22:30 по МСК, то есть до начала игры. Борна Чорич и Фернандо Вердаско отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Фернандо Вердаско может гордиться семью победами, а вот Борна Чорич имеет только пять выигранных встреч.

Борна Чорич

В этом сезоне Борна Чорич демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Борна Чорич снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Борна Чорич является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Борна Чорич не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Борна Чорич еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Фернандо Вердаско

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Фернандо Вердаско имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Фернандо Вердаско демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Фернандо Вердаско не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Фернандо Вердаско не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Борна Чорич — Фернандо Вердаско. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Современный большой теннис пользуется огромной популярностью. И дело не только в том, что этот вид спорта привлекает огромное количество бетторов, большой теннис – это зрелищный вид спорта, в котором спортсмены выдают невероятные ралли розыгрышей, держа болельщиков в напряжении вплоть до последнего удара. Да и сами спортсмены сегодня демонстрируют умный теннис. Сейчас редко встретишь теннисистов, просто перебивающих мяч в розыгрыше. Все стараются атаковать, чтобы навязать оппоненту свою игру, взять инициативу в матче в свои руки и постараться победить. Порой, котировки букмекеров, выставляемые на тот или иной теннисный матч, не отражают реальную силу оппонентов. Поэтому это только на руку бетторам, так как можно сделать ставку на большой коэффициент и выиграть солидную сумму средств с минимальным риском. Обычно, эксперты нашего сайта анализируют наиболее интересные и зрелищные теннисные матчи, те матчи, в которых, на наш взгляд, будет напряженная борьба, и в которых встречаются равные соперники, имеющие равные шансы на успех. Однако, в последнее время, букмекеры все чаще стали недооценивать соперников, поэтому мы стараемся предлагать большой выбор прогнозов на большее количество матчей, чтобы бетторы могли выбирать для ставок наиболее интересные противостояния. К таким матчам можно отнести противостояние, в котором Борна Чорич и Фернандо Вердаско будут определять сильнейшего. Мы думаем, что соперники сейчас находятся в хорошей форме, поэтому ожидаем здесь плотного противостояния, поэтому несколько не согласны с тем, как букмекеры котируют данный матч. Более подробную информацию, а также прогнозы на встречу соперников, можно найти ниже.



Борна Чорич — Фернандо Вердаско. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (23.03.22)

Борна Чорич

Борна Чорич не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Борна Чорич любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Борна Чорич умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Борна Чорич не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Борна Чорич умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Фернандо Вердаско

Выступать в зале Фернандо Вердаско не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Фернандо Вердаско старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Фернандо Вердаско принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Фернандо Вердаско демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Фернандо Вердаско даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Фернандо Вердаско хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Борна Чорич — Фернандо Вердаско Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Борна Чорич и Фернандо Вердаско, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Борна Чорич и Фернандо Вердаско играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Борна Чорич, и Фернандо Вердаско неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Борна Чорич — Фернандо Вердаско: соперники не будут долго запрягать

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Борна Чорич и Фернандо Вердаско, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Борна Чорич сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Фернандо Вердаско имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Борна Чорич – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Борна Чорич и Фернандо Вердаско на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Борна Чорич — Фернандо Вердаско. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Борна Чорич и Фернандо Вердаско, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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