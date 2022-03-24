Пирс/Полашек — Болелли/Фоньини: будет сделан акцент на атакующий теннис

Прогноз Пирс/Полашек — Болелли/Фоньини (24-го марта), ставки и коэффициенты

Пирс/Полашек — Болелли/Фоньини (24-го марта), ставки и коэффициенты

24-го марта в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Пирс/Полашек , а противостоять в этом поединке будет Болелли/Фоньини.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 24-го марта, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Пирс/Полашек — Болелли/Фоньини. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 18:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Пирс/Полашек, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Пирс/Полашек — Болелли/Фоньини. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 24-го марта осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Пирс/Полашек — Болелли/Фоньини вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Пирс/Полашек и Болелли/Фоньини не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 18:00 по МСК.

Пирс/Полашек

Пирс/Полашек отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Пирс/Полашек проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Пирс/Полашек проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Пирс/Полашек играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Пирс/Полашек больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Болелли/Фоньини

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Болелли/Фоньинив шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Болелли/Фоньини играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Болелли/Фоньини держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Болелли/Фоньини демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Болелли/Фоньини находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Пирс/Полашек — Болелли/Фоньини. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Пирс/Полашек и Болелли/Фоньини. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Пирс/Полашек и Болелли/Фоньини должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Пирс/Полашек — Болелли/Фоньини (24-го марта), ставки и коэффициенты

Пирс/Полашек

На данном турнире Пирс/Полашек выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Пирс/Полашек выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Пирс/Полашек допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Пирс/Полашек особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Пирс/Полашек, это умение играть на травяных кортах.

Болелли/Фоньини

Болелли/Фоньини лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Болелли/Фоньини играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Болелли/Фоньини начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Болелли/Фоньини выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Болелли/Фоньини сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Пирс/Полашек — Болелли/Фоньини Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Пирс/Полашек и Болелли/Фоньини, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Пирс/Полашек и Болелли/Фоньини играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Пирс/Полашек, и Болелли/Фоньини неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Пирс/Полашек — Болелли/Фоньини: будет сделан акцент на атакующий теннис

Пирс/Полашек и Болелли/Фоньини которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Пирс/Полашек имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Болелли/Фоньини хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Пирс/Полашек. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Болелли/Фоньини умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Пирс/Полашек довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Болелли/Фоньини вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Пирс/Полашек.

СЕГОДНЯ МАТЧ Пирс/Полашек — Болелли/Фоньини. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Пирс/Полашек и Болелли/Фоньини букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Пирс/Полашек и Болелли/Фоньини проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat0-541460-stavki-na-match-verdierde-kuiper-dandosyure-prognoz-na-tennis-ot-23-03-22/