Прогноз Гаркуша/Карпович — Миддендорф/Ривкин (19-го апреля 2022 года), ставки и коэффициенты

Гаркуша/Карпович — Миддендорф/Ривкин. Прогноз, ставки на матч. ITF (19.04.22)

19-го апреля 2022 года в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Гаркуша/Карпович , а противостоять в этом поединке будет Миддендорф/Ривкин.



Гаркуша/Карпович сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 19-го апреля 2022 года придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Миддендорф/Ривкин. По Москве данный поединок начнется в 16:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Миддендорф/Ривкин, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Гаркуша/Карпович — Миддендорф/Ривкин. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 19-го апреля 2022 года, так что в разделе тенниса можно найти поединок Гаркуша/Карпович — Миддендорф/Ривкин. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 16:00 по Москве, пока не начался поединок. Гаркуша/Карпович и Миддендорф/Ривкин еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Гаркуша/Карпович

По непонятным причинам Гаркуша/Карпович в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Гаркуша/Карпович теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Гаркуша/Карпович занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Гаркуша/Карпович играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Гаркуша/Карпович имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Миддендорф/Ривкин

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Миддендорф/Ривкин на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Миддендорф/Ривкин демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Миддендорф/Ривкин имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Миддендорф/Ривкин намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Миддендорф/Ривкин не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Миддендорф/Ривкин будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Миддендорф/Ривкин и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Миддендорф/Ривкин умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Гаркуша/Карпович» — «Миддендорф/Ривкин»: прогноз автора

Гаркуша/Карпович и Миддендорф/Ривкин – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Гаркуша/Карпович — Миддендорф/Ривкин (19-го апреля 2022 года), ставки и коэффициенты

Гаркуша/Карпович

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Гаркуша/Карпович выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Гаркуша/Карпович всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Гаркуша/Карпович уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Гаркуша/Карпович занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Гаркуша/Карпович больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Гаркуша/Карпович имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Миддендорф/Ривкин

Миддендорф/Ривкин лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Миддендорф/Ривкин играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Миддендорф/Ривкин начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Миддендорф/Ривкин выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Миддендорф/Ривкин сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Гаркуша/Карпович — Миддендорф/Ривкин Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Гаркуша/Карпович и Миддендорф/Ривкин. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Гаркуша/Карпович и Миддендорф/Ривкин встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Гаркуша/Карпович и Миддендорф/Ривкин довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Гаркуша/Карпович и Миддендорф/Ривкин подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Гаркуша/Карпович — Миддендорф/Ривкин: ставим на двойные ошибки

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Гаркуша/Карпович и Миддендорф/Ривкин, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Гаркуша/Карпович и Миддендорф/Ривкин уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гаркуша/Карпович — Миддендорф/Ривкин. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Гаркуша/Карпович и Миддендорф/Ривкин сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Гаркуша/Карпович, и Миддендорф/Ривкин будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-536302-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-yustina-mikulskite-dzhenni-d%d1%91rst-19-04-22/