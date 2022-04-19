Пекль/Стаматова — Мелисс/Спигарелли. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (19.04.22)

Прогноз Пекль/Стаматова — Мелисс/Спигарелли (19 апреля), ставки и коэффициенты

Пекль/Стаматова — Мелисс/Спигарелли (19.04.2022), ставки и коэффициенты

19.04.2022 в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Пекль/Стаматова , а противостоять в этом поединке будет Мелисс/Спигарелли.



Буквально несколько дней назад Пекль/Стаматова и Мелисс/Спигарелли играли свои матчи, а теперь уже 19.04.2022 им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 14:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Пекль/Стаматова имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Пекль/Стаматова — Мелисс/Спигарелли. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 19.04.2022 откроет его противостояние Пекль/Стаматова — Мелисс/Спигарелли. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 14:00 по МСК, то есть до начала игры. Пекль/Стаматова и Мелисс/Спигарелли отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Мелисс/Спигарелли может гордиться семью победами, а вот Пекль/Стаматова имеет только пять выигранных встреч.

Пекль/Стаматова

Пекль/Стаматова отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Пекль/Стаматова проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Пекль/Стаматова проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Пекль/Стаматова играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Пекль/Стаматова больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Мелисс/Спигарелли

На этом турнире Мелисс/Спигарелли выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Мелисс/Спигарелли снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Мелисс/Спигарелли чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Мелисс/Спигарелли уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Мелисс/Спигарелли зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз на матч

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Пекль/Стаматова — Мелисс/Спигарелли. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (19.04.22)

Пекль/Стаматова

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Пекль/Стаматова выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Пекль/Стаматова всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Пекль/Стаматова уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Пекль/Стаматова занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Пекль/Стаматова больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Пекль/Стаматова имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Мелисс/Спигарелли

На этом турнире Мелисс/Спигарелли играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Мелисс/Спигарелли надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Мелисс/Спигарелли находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Мелисс/Спигарелли считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Пекль/Стаматова — Мелисс/Спигарелли Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Пекль/Стаматова и Мелисс/Спигарелли. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Пекль/Стаматова — Мелисс/Спигарелли: будет сделан акцент на атакующий теннис

Пекль/Стаматова и Мелисс/Спигарелли которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Пекль/Стаматова имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Мелисс/Спигарелли хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Пекль/Стаматова. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Мелисс/Спигарелли умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Пекль/Стаматова довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Мелисс/Спигарелли вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Пекль/Стаматова.

СЕГОДНЯ МАТЧ Пекль/Стаматова — Мелисс/Спигарелли. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Пекль/Стаматова и Мелисс/Спигарелли сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Пекль/Стаматова, и Мелисс/Спигарелли будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-544051-feu-tamarauz-up-fayting-maruns-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-chempionat-filippin-19-04-22/