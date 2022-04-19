Прогноз Ким/Тин — Вальехо/Гуилен Меса (19 апреля), ставки и коэффициенты

Ким/Тин — Вальехо/Гуилен Меса. Прогноз, ставки на матч (19.04.22)

19 апреля в 18:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ким/Тин , а противостоять в этом поединке будет Вальехо/Гуилен Меса.



Ким/Тин сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 19 апреля придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Вальехо/Гуилен Меса. По Москве данный поединок начнется в 18:30. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Вальехо/Гуилен Меса, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ким/Тин — Вальехо/Гуилен Меса:

До 19 апреля осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Ким/Тин — Вальехо/Гуилен Меса вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Ким/Тин и Вальехо/Гуилен Меса не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 18:30 по МСК.

Ким/Тин

В этом сезоне Ким/Тин показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Ким/Тин играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Ким/Тин умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Ким/Тин и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Ким/Тин будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Ким/Тин чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Вальехо/Гуилен Меса

На этом турнире Вальехо/Гуилен Меса играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Вальехо/Гуилен Меса все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Вальехо/Гуилен Меса не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Вальехо/Гуилен Меса уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Вальехо/Гуилен Меса на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Вальехо/Гуилен Меса пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч Ким/Тин — Вальехо/Гуилен Меса

Ким/Тин и Вальехо/Гуилен Меса – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Ким/Тин — Вальехо/Гуилен Меса. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (19.04.22)

Ким/Тин

На данном турнире Ким/Тин выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Ким/Тин выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Ким/Тин допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Ким/Тин особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Ким/Тин, это умение играть на травяных кортах.

Вальехо/Гуилен Меса

Несмотря на свой молодой возраст, Вальехо/Гуилен Меса демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Вальехо/Гуилен Меса уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Вальехо/Гуилен Меса станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Вальехо/Гуилен Меса, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Вальехо/Гуилен Меса умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Вальехо/Гуилен Меса имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Ким/Тин — Вальехо/Гуилен Меса Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Ким/Тин и Вальехо/Гуилен Меса начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Ким/Тин и Вальехо/Гуилен Меса показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Ким/Тин и Вальехо/Гуилен Меса провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Ким/Тин и Вальехо/Гуилен Меса действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Ким/Тин — Вальехо/Гуилен Меса: порядок побьёт класс

Ким/Тин и Вальехо/Гуилен Меса которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Ким/Тин имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Вальехо/Гуилен Меса хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Ким/Тин. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Вальехо/Гуилен Меса умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Ким/Тин довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Вальехо/Гуилен Меса вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Ким/Тин.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ким/Тин — Вальехо/Гуилен Меса. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Ким/Тин и Вальехо/Гуилен Меса сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Ким/Тин, и Вальехо/Гуилен Меса будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-536540-stavki-na-match-rushri-viyesundera-makenna-dzhons-prognoz-na-tennis-ot-19-04-22/