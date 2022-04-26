Прогноз Карнейро/Мунхоз — Моад де Соуза/Феликс да Силва (26-го апреля), ставки и коэффициенты

Карнейро/Мунхоз — Моад де Соуза/Феликс да Силва. Прогноз, ставки на матч (26.04.22)

26.04.2022 в 19:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Карнейро/Мунхоз , а противостоять в этом поединке будет Моад де Соуза/Феликс да Силва.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Карнейро/Мунхоз — Моад де Соуза/Феликс да Силва, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 26.04.2022, а его начало по МСК будет в 19:30. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Карнейро/Мунхоз. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Карнейро/Мунхоз — Моад де Соуза/Феликс да Силва. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 19:30 по Москве Карнейро/Мунхоз выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Моад де Соуза/Феликс да Силва. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 26.04.2022. Карнейро/Мунхоз не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Карнейро/Мунхоз

На данный момент Карнейро/Мунхоз является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Карнейро/Мунхоз поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Карнейро/Мунхоз пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Карнейро/Мунхоз слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Карнейро/Мунхоз будет более тщательно готовиться к поединку.



Моад де Соуза/Феликс да Силва

На этом турнире Моад де Соуза/Феликс да Силва играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Моад де Соуза/Феликс да Силва все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Моад де Соуза/Феликс да Силва не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Моад де Соуза/Феликс да Силва уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Моад де Соуза/Феликс да Силва на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Моад де Соуза/Феликс да Силва пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч Карнейро/Мунхоз — Моад де Соуза/Феликс да Силва

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Прогноз и ставка на матч Карнейро/Мунхоз — Моад де Соуза/Феликс да Силва 26.04.2022

Карнейро/Мунхоз

На данном турнире Карнейро/Мунхоз выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Карнейро/Мунхоз выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Карнейро/Мунхоз допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Карнейро/Мунхоз особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Карнейро/Мунхоз, это умение играть на травяных кортах.

Моад де Соуза/Феликс да Силва

В этом сезоне Моад де Соуза/Феликс да Силва не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Моад де Соуза/Феликс да Силва сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Моад де Соуза/Феликс да Силва допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Моад де Соуза/Феликс да Силва допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Моад де Соуза/Феликс да Силва демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Карнейро/Мунхоз — Моад де Соуза/Феликс да Силва Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Карнейро/Мунхоз и Моад де Соуза/Феликс да Силва аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Карнейро/Мунхоз и Моад де Соуза/Феликс да Силва обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Карнейро/Мунхоз и Моад де Соуза/Феликс да Силва постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Карнейро/Мунхоз — Моад де Соуза/Феликс да Силва: соперники не будут долго запрягать

Судя по количеству финалов и титулов, которые Карнейро/Мунхоз имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Карнейро/Мунхоз и Моад де Соуза/Феликс да Силва отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Моад де Соуза/Феликс да Силва в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Карнейро/Мунхоз превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Моад де Соуза/Феликс да Силва сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Карнейро/Мунхоз гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Карнейро/Мунхоз — Моад де Соуза/Феликс да Силва. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Карнейро/Мунхоз и Моад де Соуза/Феликс да Силва.



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