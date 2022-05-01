Сантамария/Хайзен — Михаликова/Эйкери: в ожидании «эйсов»

Прогноз Сантамария/Хайзен — Михаликова/Эйкери (01.05.2022), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Сантамария/Хайзен — Михаликова/Эйкери 01.05.2022

01.05.2022 в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Сантамария/Хайзен , а противостоять в этом поединке будет Михаликова/Эйкери.



Так как теннисный поединок Сантамария/Хайзен — Михаликова/Эйкери пройдет уже 01.05.2022, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 12:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Сантамария/Хайзен на тот момент намного сильнее, нежели Михаликова/Эйкери.



Сантамария/Хайзен — Михаликова/Эйкери. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Сантамария/Хайзен имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 01.05.2022 нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Михаликова/Эйкери. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 12:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Сантамария/Хайзен имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Сантамария/Хайзен

Сантамария/Хайзен отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Сантамария/Хайзен проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Сантамария/Хайзен проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Сантамария/Хайзен играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Сантамария/Хайзен больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Михаликова/Эйкери

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Михаликова/Эйкери имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Михаликова/Эйкери демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Михаликова/Эйкери не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Михаликова/Эйкери не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

«Сантамария/Хайзен» — «Михаликова/Эйкери»: прогноз автора

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Сантамария/Хайзен и Михаликова/Эйкери. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Прогноз и ставка на матч Сантамария/Хайзен — Михаликова/Эйкери 01.05.2022

Сантамария/Хайзен

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Сантамария/Хайзен выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Сантамария/Хайзен всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Сантамария/Хайзен уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Сантамария/Хайзен занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Сантамария/Хайзен больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Сантамария/Хайзен имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Михаликова/Эйкери

Михаликова/Эйкери лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Михаликова/Эйкери играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Михаликова/Эйкери начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Михаликова/Эйкери выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Михаликова/Эйкери сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Сантамария/Хайзен — Михаликова/Эйкери Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Сантамария/Хайзен и Михаликова/Эйкери. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Сантамария/Хайзен — Михаликова/Эйкери: в ожидании «эйсов»

Сантамария/Хайзен и Михаликова/Эйкери которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Сантамария/Хайзен имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Михаликова/Эйкери хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Сантамария/Хайзен. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Михаликова/Эйкери умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Сантамария/Хайзен довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Михаликова/Эйкери вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Сантамария/Хайзен.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сантамария/Хайзен — Михаликова/Эйкери. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Сантамария/Хайзен и Михаликова/Эйкери.



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