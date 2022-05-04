Прогноз Таисеи Ичикава — Мариано Кестельбойм (05.05.2022), ставки и коэффициенты

Таисеи Ичикава — Мариано Кестельбойм. Прогноз, ставки на матч (05.05.22)

05-го мая 2022 года в 09:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Таисеи Ичикава , а противостоять в этом поединке будет Мариано Кестельбойм.



Теннисное противостояние Таисеи Ичикава — Мариано Кестельбойм пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 05-го мая 2022 года. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 09:30 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Таисеи Ичикава является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Таисеи Ичикава — Мариано Кестельбойм. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 05-го мая 2022 года встречаются Таисеи Ичикава и Мариано Кестельбойм. Начало поединка запланировано на 09:30 по МСК. Таисеи Ичикава является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Таисеи Ичикава

На данный момент Таисеи Ичикава является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Таисеи Ичикава поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Таисеи Ичикава пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Таисеи Ичикава слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Таисеи Ичикава будет более тщательно готовиться к поединку.



Мариано Кестельбойм

На этом турнире Мариано Кестельбойм играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Мариано Кестельбойм все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Мариано Кестельбойм не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Мариано Кестельбойм уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Мариано Кестельбойм на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Мариано Кестельбойм пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Таисеи Ичикава и Мариано Кестельбойм. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Таисеи Ичикава и Мариано Кестельбойм в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Таисеи Ичикава и Мариано Кестельбойм имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Таисеи Ичикава — Мариано Кестельбойм. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (05.05.22)

Таисеи Ичикава

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Таисеи Ичикава, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Таисеи Ичикава уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Таисеи Ичикава старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Таисеи Ичикава, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Таисеи Ичикава не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Таисеи Ичикава все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Таисеи Ичикава точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Мариано Кестельбойм

На этом турнире Мариано Кестельбойм играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Мариано Кестельбойм какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Мариано Кестельбойм уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Мариано Кестельбойм много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Мариано Кестельбойм сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Мариано Кестельбойм не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Таисеи Ичикава — Мариано Кестельбойм Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Таисеи Ичикава и Мариано Кестельбойм начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Таисеи Ичикава и Мариано Кестельбойм показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Таисеи Ичикава и Мариано Кестельбойм провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Таисеи Ичикава и Мариано Кестельбойм действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Таисеи Ичикава — Мариано Кестельбойм: будет сделан акцент на атакующий теннис

Таисеи Ичикава и Мариано Кестельбойм которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Таисеи Ичикава имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Мариано Кестельбойм хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Таисеи Ичикава. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Мариано Кестельбойм умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Таисеи Ичикава довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Мариано Кестельбойм вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Таисеи Ичикава.

СЕГОДНЯ МАТЧ Таисеи Ичикава — Мариано Кестельбойм. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Таисеи Ичикава и Мариано Кестельбойм букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Таисеи Ичикава и Мариано Кестельбойм проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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