Прогноз Ангелина Пасхалиди — Анфиса Королькова (07-го мая), ставки и коэффициенты

Ангелина Пасхалиди — Анфиса Королькова. Прогноз, ставки на матч (07.05.22)

07.05.2022 в 05:20 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Neva Open, в котором на корт выйдут Ангелина Пасхалиди , а противостоять в этом поединке будет Анфиса Королькова.



Ангелина Пасхалиди сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 07.05.2022 придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Анфиса Королькова. По Москве данный поединок начнется в 05:20. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Анфиса Королькова, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Ангелина Пасхалиди — Анфиса Королькова. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 07.05.2022, так что в разделе тенниса можно найти поединок Ангелина Пасхалиди — Анфиса Королькова. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 05:20 по Москве, пока не начался поединок. Ангелина Пасхалиди и Анфиса Королькова еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Ангелина Пасхалиди

В этом сезоне Ангелина Пасхалиди показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Ангелина Пасхалиди играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Ангелина Пасхалиди умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Ангелина Пасхалиди и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Ангелина Пасхалиди будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Ангелина Пасхалиди чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Анфиса Королькова

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Анфиса Королькова на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Анфиса Королькова демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Анфиса Королькова имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Анфиса Королькова намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Анфиса Королькова не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Анфиса Королькова будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Анфиса Королькова и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Анфиса Королькова умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Neva Open, Ангелина Пасхалиди — Анфиса Королькова

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Ангелина Пасхалиди — Анфиса Королькова. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (07.05.22)

Ангелина Пасхалиди

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Ангелина Пасхалиди выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Ангелина Пасхалиди всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Ангелина Пасхалиди уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Ангелина Пасхалиди занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Ангелина Пасхалиди больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Ангелина Пасхалиди имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Анфиса Королькова

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Анфиса Королькова все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Анфиса Королькова сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Анфиса Королькова все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Анфиса Королькова предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Ангелина Пасхалиди — Анфиса Королькова Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Ангелина Пасхалиди и Анфиса Королькова начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Ангелина Пасхалиди и Анфиса Королькова показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Ангелина Пасхалиди и Анфиса Королькова провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Ангелина Пасхалиди и Анфиса Королькова действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Ангелина Пасхалиди — Анфиса Королькова: кто пройдет в следующий раунд?

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Ангелина Пасхалиди и Анфиса Королькова из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Анфиса Королькова относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Анфиса Королькова проводит второй или третий матч. А вот Ангелина Пасхалиди как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Ангелина Пасхалиди, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Ангелина Пасхалиди без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Ангелина Пасхалиди вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ангелина Пасхалиди — Анфиса Королькова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Ангелина Пасхалиди и Анфиса Королькова сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Ангелина Пасхалиди, и Анфиса Королькова будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-541182-huan-sebastyan-osorio-anze-arh-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-utr-pro-tennis-series-06-05-22/