Диана Старовойтова — Дарья Сибилева. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (07.05.22)

Прогноз Диана Старовойтова — Дарья Сибилева (07-го мая), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Диана Старовойтова — Дарья Сибилева 07 мая

07 мая в 09:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Ace Belarus Cup, в котором на корт выйдут Диана Старовойтова , а противостоять в этом поединке будет Дарья Сибилева.



Буквально несколько дней назад Диана Старовойтова и Дарья Сибилева играли свои матчи, а теперь уже 07 мая им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 09:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Диана Старовойтова имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Диана Старовойтова — Дарья Сибилева. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 07 мая осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Диана Старовойтова — Дарья Сибилева вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Диана Старовойтова и Дарья Сибилева не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 09:00 по МСК.

Диана Старовойтова

Так как Диана Старовойтова выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Диана Старовойтова снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Диана Старовойтова, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Диана Старовойтова чем-то удивить, пока не ясно.



Дарья Сибилева

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Дарья Сибилева на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Дарья Сибилева демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Дарья Сибилева имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Дарья Сибилева намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Дарья Сибилева не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Дарья Сибилева будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Дарья Сибилева и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Дарья Сибилева умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Диана Старовойтова — Дарья Сибилева

Длительное время Диана Старовойтова и Дарья Сибилева не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Диана Старовойтова и Дарья Сибилева. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Диана Старовойтова — Дарья Сибилева. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (07.05.22)

Диана Старовойтова

Диана Старовойтова не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Диана Старовойтова любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Диана Старовойтова умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Диана Старовойтова не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Диана Старовойтова умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Дарья Сибилева

В этом сезоне Дарья Сибилева не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Дарья Сибилева сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Дарья Сибилева допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Дарья Сибилева допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Дарья Сибилева демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Диана Старовойтова — Дарья Сибилева Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Диана Старовойтова и Дарья Сибилева. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Диана Старовойтова и Дарья Сибилева встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Диана Старовойтова и Дарья Сибилева довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Диана Старовойтова и Дарья Сибилева подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Диана Старовойтова — Дарья Сибилева: андердог способен удивить фаворита

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Диана Старовойтова и Дарья Сибилева, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Диана Старовойтова сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Дарья Сибилева имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Диана Старовойтова – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Диана Старовойтова и Дарья Сибилева на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Диана Старовойтова — Дарья Сибилева. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Диана Старовойтова и Дарья Сибилева, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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