Прогноз Куреши/Недовесов — Перейра/Ровери Сидней (10-го мая), ставки и коэффициенты

Куреши/Недовесов — Перейра/Ровери Сидней. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (10.05.22)

10-го мая 2022 года в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Куреши/Недовесов , а противостоять в этом поединке будет Перейра/Ровери Сидней.



Куреши/Недовесов сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 10-го мая 2022 года придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Перейра/Ровери Сидней. По Москве данный поединок начнется в 14:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Перейра/Ровери Сидней, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Куреши/Недовесов — Перейра/Ровери Сидней:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 10-го мая 2022 года встречаются Куреши/Недовесов и Перейра/Ровери Сидней. Начало поединка запланировано на 14:00 по МСК. Куреши/Недовесов является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Куреши/Недовесов

В этом сезоне Куреши/Недовесов имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Куреши/Недовесов может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Куреши/Недовесов еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Перейра/Ровери Сидней

На этом турнире Перейра/Ровери Сидней выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Перейра/Ровери Сидней снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Перейра/Ровери Сидней чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Перейра/Ровери Сидней уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Перейра/Ровери Сидней зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Челленджер, Куреши/Недовесов — Перейра/Ровери Сидней

Куреши/Недовесов и Перейра/Ровери Сидней – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Куреши/Недовесов — Перейра/Ровери Сидней (10-го мая 2022 года), ставки и коэффициенты

Куреши/Недовесов

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Куреши/Недовесов, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Куреши/Недовесов уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Куреши/Недовесов старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Куреши/Недовесов, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Куреши/Недовесов не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Куреши/Недовесов все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Куреши/Недовесов точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Перейра/Ровери Сидней

На этом турнире Перейра/Ровери Сидней играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Перейра/Ровери Сидней какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Перейра/Ровери Сидней уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Перейра/Ровери Сидней много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Перейра/Ровери Сидней сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Перейра/Ровери Сидней не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Куреши/Недовесов — Перейра/Ровери Сидней Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Куреши/Недовесов и Перейра/Ровери Сидней начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Куреши/Недовесов и Перейра/Ровери Сидней показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Куреши/Недовесов и Перейра/Ровери Сидней провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Куреши/Недовесов и Перейра/Ровери Сидней действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Куреши/Недовесов — Перейра/Ровери Сидней: погода помешает показать хороший теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Куреши/Недовесов имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Куреши/Недовесов и Перейра/Ровери Сидней отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Перейра/Ровери Сидней в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Куреши/Недовесов превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Перейра/Ровери Сидней сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Куреши/Недовесов гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Куреши/Недовесов — Перейра/Ровери Сидней. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Куреши/Недовесов и Перейра/Ровери Сидней.



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