Карбонаро/Парентини Валлега Монтебруно — Евтимова/Йорук: ставим на двойные ошибки

Прогноз Карбонаро/Парентини Валлега Монтебруно — Евтимова/Йорук (10 мая), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Карбонаро/Парентини Валлега Монтебруно — Евтимова/Йорук 10-го мая 2022 года

10-го мая 2022 года в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Карбонаро/Парентини Валлега Монтебруно , а противостоять в этом поединке будет Евтимова/Йорук.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Карбонаро/Парентини Валлега Монтебруно — Евтимова/Йорук, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 10-го мая 2022 года, а его начало по МСК будет в 16:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Карбонаро/Парентини Валлега Монтебруно. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Карбонаро/Парентини Валлега Монтебруно — Евтимова/Йорук. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Карбонаро/Парентини Валлега Монтебруно имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 10-го мая 2022 года нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Евтимова/Йорук. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 16:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Карбонаро/Парентини Валлега Монтебруно имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Карбонаро/Парентини Валлега Монтебруно

Так как Карбонаро/Парентини Валлега Монтебруно выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Карбонаро/Парентини Валлега Монтебруно снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Карбонаро/Парентини Валлега Монтебруно, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Карбонаро/Парентини Валлега Монтебруно чем-то удивить, пока не ясно.



Евтимова/Йорук

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Евтимова/Йорук на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Евтимова/Йорук демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Евтимова/Йорук имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Евтимова/Йорук намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Евтимова/Йорук не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Евтимова/Йорук будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Евтимова/Йорук и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Евтимова/Йорук умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Карбонаро/Парентини Валлега Монтебруно — Евтимова/Йорук

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Карбонаро/Парентини Валлега Монтебруно и Евтимова/Йорук уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Карбонаро/Парентини Валлега Монтебруно — Евтимова/Йорук (10-го мая 2022 года), ставки и коэффициенты

Карбонаро/Парентини Валлега Монтебруно

К данному турниру Карбонаро/Парентини Валлега Монтебруно подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Карбонаро/Парентини Валлега Монтебруно находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Карбонаро/Парентини Валлега Монтебруно не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Карбонаро/Парентини Валлега Монтебруно старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Карбонаро/Парентини Валлега Монтебруно демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Евтимова/Йорук

В этом сезоне Евтимова/Йорук действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Евтимова/Йорук обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Евтимова/Йорук не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Евтимова/Йорук не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Евтимова/Йорук имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Карбонаро/Парентини Валлега Монтебруно — Евтимова/Йорук Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Карбонаро/Парентини Валлега Монтебруно и Евтимова/Йорук. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Карбонаро/Парентини Валлега Монтебруно — Евтимова/Йорук: ставим на двойные ошибки

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Карбонаро/Парентини Валлега Монтебруно и Евтимова/Йорук из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Евтимова/Йорук относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Евтимова/Йорук проводит второй или третий матч. А вот Карбонаро/Парентини Валлега Монтебруно как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Карбонаро/Парентини Валлега Монтебруно, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Карбонаро/Парентини Валлега Монтебруно без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Карбонаро/Парентини Валлега Монтебруно вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Карбонаро/Парентини Валлега Монтебруно — Евтимова/Йорук. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Карбонаро/Парентини Валлега Монтебруно и Евтимова/Йорук.



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