Филадельфия Севенти Сиксерс (SENSEI) — Бруклин Нетс (THA KID). Прогноз, ставки на матч(10.05.22)

Прогноз Филадельфия Севенти Сиксерс (SENSEI) — Бруклин Нетс (THA KID) (10 мая), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Филадельфия Севенти Сиксерс (SENSEI) — Бруклин Нетс (THA KID) 10-го мая 2022 года

10-го мая 2022 года в 14:19 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (SENSEI) примет соперника по национальному первенству Бруклин Нетс (THA KID).



10-го мая 2022 года снова возобновляются матчи престижного баскетбольного турнира, и первым поединком будет Филадельфия Севенти Сиксерс (SENSEI) – Бруклин Нетс (THA KID), который начнется в 14:19 по МСК. Встречаются принципиальные соперники, которые представляют один регион, так что каждый год они играют между собой по несколько матчей. В прошлом году баскетболисты клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (SENSEI) были в гораздо лучшей форме, так что сумели выиграть все личные встречи.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Филадельфия Севенти Сиксерс (SENSEI) — Бруклин Нетс (THA KID):

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (SENSEI) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Бруклин Нетс (THA KID). Данный поединок будет сыгран 10-го мая 2022 года, а по московскому времени его начало состоится в 14:19. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Бруклин Нетс (THA KID) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Филадельфия Севенти Сиксерс (SENSEI)

Сейчас баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (SENSEI) демонстрирует ужасную форму, проиграв четыре матча подряд. Такие результаты всех разочаровали, особенно главного тренера, ведь в двух поединках соперниками были явные аутсайдеры этого чемпионата. Причем, в одном из матчей хозяева допустили целых 26 потерь, которые соперник воплотил в сорок очков. Одной из причин слабой игры команды стала плохая форма лидера, который в этом месяце в среднем за игру набирает двенадцать очков, когда в прошлом месяце этот показатель достигал восемнадцати. Мало того, что баскетболист находится в худшей физической форме, так и точность бросков стала слабее. Тем не менее, пока команда не делает никаких резких решений, хотя опустилась уже на восьмую строчку и вполне может покинуть плей-офф. Хорошо хоть, что на своем поле Филадельфия Севенти Сиксерс (SENSEI) демонстрирует неплохой баскетбол, так что хозяева точно в этом матче будут отчаянно бороться за очки.



Бруклин Нетс (THA KID)

В составе баскетбольного клуба Бруклин Нетс (THA KID) нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Бруклин Нетс (THA KID) не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Бруклин Нетс (THA KID) уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Прогноз на матч

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Филадельфия Севенти Сиксерс (SENSEI) — Бруклин Нетс (THA KID), запланированного на 10-го мая 2022 года. На площадке игроки обеих команд появятся в 14:19 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Филадельфия Севенти Сиксерс (SENSEI) и Бруклин Нетс (THA KID) предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (SENSEI).



Филадельфия Севенти Сиксерс (SENSEI) — Бруклин Нетс (THA KID). Прогноз, ставки на матч(10.05.22)

Филадельфия Севенти Сиксерс (SENSEI)

В этом сезоне баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (SENSEI) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (SENSEI) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Бруклин Нетс (THA KID)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Бруклин Нетс (THA KID) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Бруклин Нетс (THA KID) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Филадельфия Севенти Сиксерс (SENSEI) — Бруклин Нетс (THA KID) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 10-го мая 2022 года, и в его рамках состоится поединок Филадельфия Севенти Сиксерс (SENSEI) — Бруклин Нетс (THA KID). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 14:19 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Филадельфия Севенти Сиксерс (SENSEI) — Бруклин Нетс (THA KID): в ожидании «трёхочковых бросков»

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (SENSEI) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (SENSEI) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (SENSEI) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Бруклин Нетс (THA KID) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Бруклин Нетс (THA KID) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Бруклин Нетс (THA KID) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Бруклин Нетс (THA KID) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Филадельфия Севенти Сиксерс (SENSEI) — Бруклин Нетс (THA KID). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (SENSEI) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (SENSEI) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (SENSEI) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В последнее время баскетбольный клуб Бруклин Нетс (THA KID) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Бруклин Нетс (THA KID) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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