Том Гентзш — Симон Фройнд: снова ждем результативной игры

Прогноз Том Гентзш — Симон Фройнд (11 мая), ставки и коэффициенты

Том Гентзш — Симон Фройнд (11-го мая 2022 года), ставки и коэффициенты

11-го мая 2022 года в 09:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Том Гентзш , а противостоять в этом поединке будет Симон Фройнд.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 11-го мая 2022 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Том Гентзш — Симон Фройнд. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 09:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Том Гентзш, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Том Гентзш — Симон Фройнд. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 11-го мая 2022 года встречаются Том Гентзш и Симон Фройнд. Начало поединка запланировано на 09:00 по МСК. Том Гентзш является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Том Гентзш

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Том Гентзш находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Том Гентзш является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Том Гентзш умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Том Гентзш обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Том Гентзш может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Симон Фройнд

Нынешняя форма, которую демонстрирует Симон Фройнд еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Симон Фройнд постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Симон Фройнд пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Симон Фройнд не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Симон Фройнд не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч

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Том Гентзш — Симон Фройнд (11-го мая 2022 года), ставки и коэффициенты

Том Гентзш

В этом сезоне Том Гентзш демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Том Гентзш уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Том Гентзш любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Том Гентзш часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Том Гентзш умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Симон Фройнд

Выступать в зале Симон Фройнд не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Симон Фройнд старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Симон Фройнд принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Симон Фройнд демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Симон Фройнд даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Симон Фройнд хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Том Гентзш — Симон Фройнд Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Том Гентзш и Симон Фройнд. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Том Гентзш и Симон Фройнд встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Том Гентзш и Симон Фройнд довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Том Гентзш и Симон Фройнд подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Том Гентзш — Симон Фройнд: снова ждем результативной игры

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Том Гентзш и Симон Фройнд, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Том Гентзш сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Симон Фройнд имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Том Гентзш – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Том Гентзш и Симон Фройнд на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Том Гентзш — Симон Фройнд. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Том Гентзш и Симон Фройнд.



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