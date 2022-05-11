Даниэль Багнолини — Бенджамин Лок. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (11.05.22)

Прогноз Даниэль Багнолини — Бенджамин Лок (11.05.2022), ставки и коэффициенты

Даниэль Багнолини — Бенджамин Лок (11 мая), ставки и коэффициенты

11 мая в 12:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Даниэль Багнолини , а противостоять в этом поединке будет Бенджамин Лок.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 11 мая, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Даниэль Багнолини — Бенджамин Лок. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 12:30 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Даниэль Багнолини, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Даниэль Багнолини — Бенджамин Лок. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 11 мая осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Даниэль Багнолини — Бенджамин Лок вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Даниэль Багнолини и Бенджамин Лок не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 12:30 по МСК.

Даниэль Багнолини

Этот турнир Даниэль Багнолини проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Даниэль Багнолини может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Даниэль Багнолини однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Даниэль Багнолини имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Даниэль Багнолини левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Даниэль Багнолини хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Бенджамин Лок

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Бенджамин Лок на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Бенджамин Лок демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Бенджамин Лок имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Бенджамин Лок намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Бенджамин Лок не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Бенджамин Лок будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Бенджамин Лок и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Бенджамин Лок умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Даниэль Багнолини — Бенджамин Лок

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Даниэль Багнолини и Бенджамин Лок являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Даниэль Багнолини — Бенджамин Лок. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (11.05.22)

Даниэль Багнолини

На данном турнире Даниэль Багнолини выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Даниэль Багнолини выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Даниэль Багнолини допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Даниэль Багнолини особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Даниэль Багнолини, это умение играть на травяных кортах.

Бенджамин Лок

Несмотря на свой молодой возраст, Бенджамин Лок демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Бенджамин Лок уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Бенджамин Лок станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Бенджамин Лок, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Бенджамин Лок умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Бенджамин Лок имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Даниэль Багнолини — Бенджамин Лок Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Даниэль Багнолини и Бенджамин Лок, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Даниэль Багнолини и Бенджамин Лок играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Даниэль Багнолини, и Бенджамин Лок неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Даниэль Багнолини — Бенджамин Лок: погода помешает показать хороший теннис

Даниэль Багнолини и Бенджамин Лок которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Даниэль Багнолини имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Бенджамин Лок хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Даниэль Багнолини. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Бенджамин Лок умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Даниэль Багнолини довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Бенджамин Лок вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Даниэль Багнолини.

СЕГОДНЯ МАТЧ Даниэль Багнолини — Бенджамин Лок. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Даниэль Багнолини и Бенджамин Лок сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Даниэль Багнолини, и Бенджамин Лок будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-554477-sesi-franka-san-paulu-prognoz-i-stavki-ot-specialista-12-05-22/