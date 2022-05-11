Бертола/Капеччи — Борг/Минасян. Прогноз, ставки на матч(11.05.22)

Прогноз Бертола/Капеччи — Борг/Минасян (11.05.2022), ставки и коэффициенты

Бертола/Капеччи — Борг/Минасян (11 мая), ставки и коэффициенты

11 мая в 17:15 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бертола/Капеччи , а противостоять в этом поединке будет Борг/Минасян.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 11 мая, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Бертола/Капеччи — Борг/Минасян. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 17:15 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Бертола/Капеччи, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Бертола/Капеччи — Борг/Минасян. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Бертола/Капеччи — Борг/Минасян, которая пройдет 11 мая в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 17:15 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Бертола/Капеччи

На данный момент Бертола/Капеччи является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Бертола/Капеччи поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Бертола/Капеччи пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Бертола/Капеччи слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Бертола/Капеччи будет более тщательно готовиться к поединку.



Борг/Минасян

На этом турнире Борг/Минасян играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Борг/Минасян все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Борг/Минасян не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Борг/Минасян уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Борг/Минасян на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Борг/Минасян пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

«Бертола/Капеччи» — «Борг/Минасян»: прогноз автора

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Бертола/Капеччи и Борг/Минасян впервые будут встречаться между собой. Если Бертола/Капеччи уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Борг/Минасян пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Бертола/Капеччи демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Бертола/Капеччи – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Бертола/Капеччи — Борг/Минасян. Прогноз, ставки на матч(11.05.22)

Бертола/Капеччи

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Бертола/Капеччи, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Бертола/Капеччи уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Бертола/Капеччи старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Бертола/Капеччи, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Бертола/Капеччи не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Бертола/Капеччи все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Бертола/Капеччи точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Борг/Минасян

Борг/Минасян лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Борг/Минасян играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Борг/Минасян начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Борг/Минасян выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Борг/Минасян сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Бертола/Капеччи — Борг/Минасян Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Бертола/Капеччи и Борг/Минасян. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Бертола/Капеччи — Борг/Минасян: соперники не будут долго запрягать

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Бертола/Капеччи и Борг/Минасян, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Бертола/Капеччи и Борг/Минасян уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бертола/Капеччи — Борг/Минасян. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Бертола/Капеччи и Борг/Минасян.



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