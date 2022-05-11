Ванхутте/Самудио — Карпович/Лодикова: кто пройдет в следующий раунд?

Прогноз Ванхутте/Самудио — Карпович/Лодикова (12-го мая), ставки и коэффициенты

Ванхутте/Самудио — Карпович/Лодикова (12-го мая 2022 года), ставки и коэффициенты

12-го мая 2022 года в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ванхутте/Самудио , а противостоять в этом поединке будет Карпович/Лодикова.



В 11:00 по Москве Ванхутте/Самудио и Карпович/Лодикова выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 12-го мая 2022 года. Единственный раз Ванхутте/Самудио и Карпович/Лодикова встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Ванхутте/Самудио сейчас считается фаворитом.



Ванхутте/Самудио — Карпович/Лодикова. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 12-го мая 2022 года, ведь именно в этот день на корте встречаются Ванхутте/Самудио и Карпович/Лодикова. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 11:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Ванхутте/Самудио имеет на своем счету три победы, Карпович/Лодикова может похвастаться четырьмя.

Ванхутте/Самудио

В этом сезоне Ванхутте/Самудио показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Ванхутте/Самудио играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Ванхутте/Самудио умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Ванхутте/Самудио и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Ванхутте/Самудио будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Ванхутте/Самудио чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Карпович/Лодикова

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Карпович/Лодикова на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Карпович/Лодикова демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Карпович/Лодикова имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Карпович/Лодикова намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Карпович/Лодикова не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Карпович/Лодикова будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Карпович/Лодикова и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Карпович/Лодикова умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Ванхутте/Самудио — Карпович/Лодикова

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Прогноз и ставка на матч Ванхутте/Самудио — Карпович/Лодикова 12-го мая 2022 года

Ванхутте/Самудио

К данному турниру Ванхутте/Самудио подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Ванхутте/Самудио находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Ванхутте/Самудио не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Ванхутте/Самудио старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Ванхутте/Самудио демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Карпович/Лодикова

В этом сезоне Карпович/Лодикова действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Карпович/Лодикова обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Карпович/Лодикова не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Карпович/Лодикова не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Карпович/Лодикова имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Ванхутте/Самудио — Карпович/Лодикова Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Ванхутте/Самудио и Карпович/Лодикова аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Ванхутте/Самудио и Карпович/Лодикова обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Ванхутте/Самудио и Карпович/Лодикова постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Ванхутте/Самудио — Карпович/Лодикова: кто пройдет в следующий раунд?

Ванхутте/Самудио и Карпович/Лодикова которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Ванхутте/Самудио имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Карпович/Лодикова хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Ванхутте/Самудио. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Карпович/Лодикова умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Ванхутте/Самудио довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Карпович/Лодикова вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Ванхутте/Самудио.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ванхутте/Самудио — Карпович/Лодикова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Ванхутте/Самудио и Карпович/Лодикова сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Ванхутте/Самудио, и Карпович/Лодикова будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-554720-segodnya-match-daniele-kapechchi-dzheyden-saidizand-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-11-05-22/