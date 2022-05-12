Прогноз Кирстен-Андреа Уидон — Манси Вадьяла (12 мая), ставки и коэффициенты

Кирстен-Андреа Уидон — Манси Вадьяла. Прогноз, ставки на матч (12.05.22)

12-го мая 2022 года в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Кирстен-Андреа Уидон , а противостоять в этом поединке будет Манси Вадьяла.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 12-го мая 2022 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Кирстен-Андреа Уидон — Манси Вадьяла. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 17:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Кирстен-Андреа Уидон, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Кирстен-Андреа Уидон — Манси Вадьяла. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Кирстен-Андреа Уидон — Манси Вадьяла, которая пройдет 12-го мая 2022 года в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 17:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Кирстен-Андреа Уидон

В большинстве своих выигранных поединков Кирстен-Андреа Уидон берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Кирстен-Андреа Уидон с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Кирстен-Андреа Уидон сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Кирстен-Андреа Уидон также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Манси Вадьяла

На этом турнире Манси Вадьяла играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Манси Вадьяла все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Манси Вадьяла не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Манси Вадьяла уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Манси Вадьяла на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Манси Вадьяла пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч Кирстен-Андреа Уидон — Манси Вадьяла

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Кирстен-Андреа Уидон и Манси Вадьяла впервые будут встречаться между собой. Если Кирстен-Андреа Уидон уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Манси Вадьяла пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Кирстен-Андреа Уидон демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Кирстен-Андреа Уидон – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Кирстен-Андреа Уидон — Манси Вадьяла (12-го мая 2022 года), ставки и коэффициенты

Кирстен-Андреа Уидон

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Кирстен-Андреа Уидон, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Кирстен-Андреа Уидон уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Кирстен-Андреа Уидон старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Кирстен-Андреа Уидон, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Кирстен-Андреа Уидон не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Кирстен-Андреа Уидон все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Кирстен-Андреа Уидон точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Манси Вадьяла

В этом сезоне Манси Вадьяла действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Манси Вадьяла обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Манси Вадьяла не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Манси Вадьяла не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Манси Вадьяла имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Кирстен-Андреа Уидон — Манси Вадьяла Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Кирстен-Андреа Уидон и Манси Вадьяла, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Кирстен-Андреа Уидон и Манси Вадьяла играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Кирстен-Андреа Уидон, и Манси Вадьяла неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Кирстен-Андреа Уидон — Манси Вадьяла: снова ждем результативной игры

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Кирстен-Андреа Уидон и Манси Вадьяла, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Кирстен-Андреа Уидон сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Манси Вадьяла имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Кирстен-Андреа Уидон – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Кирстен-Андреа Уидон и Манси Вадьяла на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кирстен-Андреа Уидон — Манси Вадьяла. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Кирстен-Андреа Уидон и Манси Вадьяла. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Кирстен-Андреа Уидон и для Манси Вадьяла, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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