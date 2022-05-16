Прогноз Саши Кумар Мукунд — Беибит Жукаев (17-го мая 2022 года), ставки и коэффициенты

Саши Кумар Мукунд — Беибит Жукаев. Прогноз, ставки на матч (17.05.22)

17 мая в 08:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Саши Кумар Мукунд , а противостоять в этом поединке будет Беибит Жукаев.



Саши Кумар Мукунд сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 17 мая придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Беибит Жукаев. По Москве данный поединок начнется в 08:30. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Беибит Жукаев, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Саши Кумар Мукунд — Беибит Жукаев. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 17 мая встречаются Саши Кумар Мукунд и Беибит Жукаев. Начало поединка запланировано на 08:30 по МСК. Саши Кумар Мукунд является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Саши Кумар Мукунд

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Саши Кумар Мукунд находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Саши Кумар Мукунд является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Саши Кумар Мукунд умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Саши Кумар Мукунд обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Саши Кумар Мукунд может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Беибит Жукаев

На этом турнире Беибит Жукаев играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Беибит Жукаев все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Беибит Жукаев не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Беибит Жукаев уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Беибит Жукаев на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Беибит Жукаев пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Саши Кумар Мукунд и Беибит Жукаев. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Саши Кумар Мукунд и Беибит Жукаев в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Саши Кумар Мукунд и Беибит Жукаев имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Саши Кумар Мукунд — Беибит Жукаев. Прогноз, ставки на матч(17.05.22)

Саши Кумар Мукунд

В этом сезоне Саши Кумар Мукунд демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Саши Кумар Мукунд уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Саши Кумар Мукунд любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Саши Кумар Мукунд часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Саши Кумар Мукунд умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Беибит Жукаев

На этом турнире Беибит Жукаев играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Беибит Жукаев какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Беибит Жукаев уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Беибит Жукаев много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Беибит Жукаев сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Беибит Жукаев не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Саши Кумар Мукунд — Беибит Жукаев Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Саши Кумар Мукунд и Беибит Жукаев начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Саши Кумар Мукунд и Беибит Жукаев показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Саши Кумар Мукунд и Беибит Жукаев провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Саши Кумар Мукунд и Беибит Жукаев действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Саши Кумар Мукунд — Беибит Жукаев: в ожидании «эйсов»

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Саши Кумар Мукунд и Беибит Жукаев из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Беибит Жукаев относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Беибит Жукаев проводит второй или третий матч. А вот Саши Кумар Мукунд как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Саши Кумар Мукунд, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Саши Кумар Мукунд без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Саши Кумар Мукунд вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Саши Кумар Мукунд — Беибит Жукаев. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Саши Кумар Мукунд и Беибит Жукаев сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Саши Кумар Мукунд, и Беибит Жукаев будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.