Прогноз Франческа Курми — Клаудия Хосте Феррер (18.05.2022), ставки и коэффициенты

Франческа Курми — Клаудия Хосте Феррер. Прогноз, ставки на матч. ITF (18.05.22)

18-го мая в 12:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Франческа Курми , а противостоять в этом поединке будет Клаудия Хосте Феррер.



Так как теннисный поединок Франческа Курми — Клаудия Хосте Феррер пройдет уже 18-го мая, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 12:30 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Франческа Курми на тот момент намного сильнее, нежели Клаудия Хосте Феррер.



Франческа Курми — Клаудия Хосте Феррер. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 18-го мая встречаются Франческа Курми и Клаудия Хосте Феррер. Начало поединка запланировано на 12:30 по МСК. Франческа Курми является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Франческа Курми

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Франческа Курми находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Франческа Курми является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Франческа Курми умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Франческа Курми обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Франческа Курми может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Клаудия Хосте Феррер

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Клаудия Хосте Феррер имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Клаудия Хосте Феррер демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Клаудия Хосте Феррер не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Клаудия Хосте Феррер не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз на матч

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Франческа Курми и Клаудия Хосте Феррер впервые будут встречаться между собой. Если Франческа Курми уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Клаудия Хосте Феррер пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Франческа Курми демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Франческа Курми – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Франческа Курми — Клаудия Хосте Феррер. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (18.05.22)

Франческа Курми

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Франческа Курми, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Франческа Курми уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Франческа Курми старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Франческа Курми, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Франческа Курми не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Франческа Курми все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Франческа Курми точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Клаудия Хосте Феррер

Выступать в зале Клаудия Хосте Феррер не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Клаудия Хосте Феррер старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Клаудия Хосте Феррер принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Клаудия Хосте Феррер демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Клаудия Хосте Феррер даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Клаудия Хосте Феррер хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Франческа Курми — Клаудия Хосте Феррер Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Франческа Курми и Клаудия Хосте Феррер. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Франческа Курми и Клаудия Хосте Феррер встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Франческа Курми и Клаудия Хосте Феррер довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Франческа Курми и Клаудия Хосте Феррер подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Франческа Курми — Клаудия Хосте Феррер: снова ждем результативной игры

Франческа Курми и Клаудия Хосте Феррер которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Франческа Курми имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Клаудия Хосте Феррер хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Франческа Курми. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Клаудия Хосте Феррер умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Франческа Курми довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Клаудия Хосте Феррер вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Франческа Курми.

СЕГОДНЯ МАТЧ Франческа Курми — Клаудия Хосте Феррер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Франческа Курми и Клаудия Хосте Феррер букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Франческа Курми и Клаудия Хосте Феррер проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat3-556653-prognoz-na-match-legion-skaut-ot-eksperta-18-05-22/