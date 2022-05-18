Екбал/Сингх — Бертранд/Мартинес: соперники не будут долго запрягать

Прогноз Екбал/Сингх — Бертранд/Мартинес (19 мая), ставки и коэффициенты

Екбал/Сингх — Бертранд/Мартинес (19 мая), ставки и коэффициенты

19 мая в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Екбал/Сингх , а противостоять в этом поединке будет Бертранд/Мартинес.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Екбал/Сингх — Бертранд/Мартинес можно будет вплоть до 19:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 19 мая. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Екбал/Сингх и Бертранд/Мартинес еще ни разу не встречались на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Екбал/Сингх — Бертранд/Мартинес:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 19 мая откроет его противостояние Екбал/Сингх — Бертранд/Мартинес. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 19:00 по МСК, то есть до начала игры. Екбал/Сингх и Бертранд/Мартинес отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Бертранд/Мартинес может гордиться семью победами, а вот Екбал/Сингх имеет только пять выигранных встреч.

Екбал/Сингх

На данный момент Екбал/Сингх является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Екбал/Сингх поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Екбал/Сингх пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Екбал/Сингх слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Екбал/Сингх будет более тщательно готовиться к поединку.



Бертранд/Мартинес

Во взрослом туре Бертранд/Мартинес проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Бертранд/Мартинес пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Бертранд/Мартинес предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Бертранд/Мартинес еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Екбал/Сингх — Бертранд/Мартинес. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Екбал/Сингх и Бертранд/Мартинес впервые будут встречаться между собой. Если Екбал/Сингх уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Бертранд/Мартинес пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Екбал/Сингх демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Екбал/Сингх – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Екбал/Сингх — Бертранд/Мартинес (19 мая), ставки и коэффициенты

Екбал/Сингх

На этом турнире именно Екбал/Сингх может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Екбал/Сингх отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Екбал/Сингх еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Екбал/Сингх не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Бертранд/Мартинес

На этом турнире Бертранд/Мартинес играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Бертранд/Мартинес какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Бертранд/Мартинес уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Бертранд/Мартинес много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Бертранд/Мартинес сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Бертранд/Мартинес не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Екбал/Сингх — Бертранд/Мартинес Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Екбал/Сингх и Бертранд/Мартинес, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Екбал/Сингх и Бертранд/Мартинес играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Екбал/Сингх, и Бертранд/Мартинес неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Екбал/Сингх — Бертранд/Мартинес: соперники не будут долго запрягать

Екбал/Сингх и Бертранд/Мартинес которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Екбал/Сингх имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Бертранд/Мартинес хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Екбал/Сингх. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Бертранд/Мартинес умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Екбал/Сингх довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Бертранд/Мартинес вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Екбал/Сингх.

СЕГОДНЯ МАТЧ Екбал/Сингх — Бертранд/Мартинес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Екбал/Сингх и Бертранд/Мартинес сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Екбал/Сингх, и Бертранд/Мартинес будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-557143-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-benzhamin-denis-alarkon-francisko-llanes-19-05-22/