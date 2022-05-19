Прогноз Алькала Гурри/Пуйоль Наварро — Кигарран/Лланес (19.05.2022), ставки и коэффициенты

Алькала Гурри/Пуйоль Наварро — Кигарран/Лланес. Прогноз, ставки на матч (19.05.22)

19 мая в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Алькала Гурри/Пуйоль Наварро , а противостоять в этом поединке будет Кигарран/Лланес.



Алькала Гурри/Пуйоль Наварро сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 19 мая придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Кигарран/Лланес. По Москве данный поединок начнется в 15:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Кигарран/Лланес, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Алькала Гурри/Пуйоль Наварро — Кигарран/Лланес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Алькала Гурри/Пуйоль Наварро — Кигарран/Лланес, которая пройдет 19 мая в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 15:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Алькала Гурри/Пуйоль Наварро

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Алькала Гурри/Пуйоль Наварро находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Алькала Гурри/Пуйоль Наварро является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Алькала Гурри/Пуйоль Наварро умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Алькала Гурри/Пуйоль Наварро обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Алькала Гурри/Пуйоль Наварро может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Кигарран/Лланес

На этом турнире Кигарран/Лланес играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Кигарран/Лланес все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Кигарран/Лланес не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Кигарран/Лланес уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Кигарран/Лланес на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Кигарран/Лланес пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

ITF, Алькала Гурри/Пуйоль Наварро — Кигарран/Лланес

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Алькала Гурри/Пуйоль Наварро и Кигарран/Лланес. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Алькала Гурри/Пуйоль Наварро и Кигарран/Лланес в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Алькала Гурри/Пуйоль Наварро и Кигарран/Лланес имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Алькала Гурри/Пуйоль Наварро — Кигарран/Лланес. Прогноз, ставки на матч(19.05.22)

Алькала Гурри/Пуйоль Наварро

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Алькала Гурри/Пуйоль Наварро проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Алькала Гурри/Пуйоль Наварро в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Алькала Гурри/Пуйоль Наварро больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Алькала Гурри/Пуйоль Наварро уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Кигарран/Лланес

Выступать в зале Кигарран/Лланес не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Кигарран/Лланес старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Кигарран/Лланес принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Кигарран/Лланес демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Кигарран/Лланес даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Кигарран/Лланес хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Алькала Гурри/Пуйоль Наварро — Кигарран/Лланес Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Алькала Гурри/Пуйоль Наварро и Кигарран/Лланес начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Алькала Гурри/Пуйоль Наварро и Кигарран/Лланес показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Алькала Гурри/Пуйоль Наварро и Кигарран/Лланес провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Алькала Гурри/Пуйоль Наварро и Кигарран/Лланес действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Алькала Гурри/Пуйоль Наварро — Кигарран/Лланес: в ожидании «эйсов»

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Алькала Гурри/Пуйоль Наварро и Кигарран/Лланес из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Кигарран/Лланес относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Кигарран/Лланес проводит второй или третий матч. А вот Алькала Гурри/Пуйоль Наварро как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Алькала Гурри/Пуйоль Наварро, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Алькала Гурри/Пуйоль Наварро без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Алькала Гурри/Пуйоль Наварро вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Алькала Гурри/Пуйоль Наварро — Кигарран/Лланес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Алькала Гурри/Пуйоль Наварро и Кигарран/Лланес букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Алькала Гурри/Пуйоль Наварро и Кигарран/Лланес проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat0-545005-ilya-ivashka-zhoao-sousa-prognoz-professionala-na-match-19-05-22/