Абинав Саньив Шанмугам — Бу Юньчаокэтэ: в ожидании «эйсов»

Прогноз Абинав Саньив Шанмугам — Бу Юньчаокэтэ (24-го мая 2022 года), ставки и коэффициенты

Абинав Саньив Шанмугам — Бу Юньчаокэтэ (24 мая), ставки и коэффициенты

24 мая в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Абинав Саньив Шанмугам , а противостоять в этом поединке будет Бу Юньчаокэтэ.



В 11:00 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Абинав Саньив Шанмугам и Бу Юньчаокэтэ. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 24 мая, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Абинав Саньив Шанмугам — Бу Юньчаокэтэ:

Абинав Саньив Шанмугам имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 24 мая нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Бу Юньчаокэтэ. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 11:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Абинав Саньив Шанмугам имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Абинав Саньив Шанмугам

В этом сезоне Абинав Саньив Шанмугам показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Абинав Саньив Шанмугам играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Абинав Саньив Шанмугам умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Абинав Саньив Шанмугам и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Абинав Саньив Шанмугам будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Абинав Саньив Шанмугам чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Бу Юньчаокэтэ

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Бу Юньчаокэтэ теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Бу Юньчаокэтэ имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Бу Юньчаокэтэ испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Бу Юньчаокэтэ выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Бу Юньчаокэтэ занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

«Абинав Саньив Шанмугам» — «Бу Юньчаокэтэ»: прогноз автора

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Абинав Саньив Шанмугам и Бу Юньчаокэтэ. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Абинав Саньив Шанмугам и Бу Юньчаокэтэ продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Прогноз и ставка на матч Абинав Саньив Шанмугам — Бу Юньчаокэтэ 24 мая

Абинав Саньив Шанмугам

В этом сезоне Абинав Саньив Шанмугам демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Абинав Саньив Шанмугам уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Абинав Саньив Шанмугам любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Абинав Саньив Шанмугам часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Абинав Саньив Шанмугам умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Бу Юньчаокэтэ

На этом турнире Бу Юньчаокэтэ играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Бу Юньчаокэтэ какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Бу Юньчаокэтэ уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Бу Юньчаокэтэ много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Бу Юньчаокэтэ сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Бу Юньчаокэтэ не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Абинав Саньив Шанмугам — Бу Юньчаокэтэ Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Абинав Саньив Шанмугам и Бу Юньчаокэтэ, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Абинав Саньив Шанмугам и Бу Юньчаокэтэ играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Абинав Саньив Шанмугам, и Бу Юньчаокэтэ неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Абинав Саньив Шанмугам — Бу Юньчаокэтэ: в ожидании «эйсов»

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Абинав Саньив Шанмугам и Бу Юньчаокэтэ, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Абинав Саньив Шанмугам и Бу Юньчаокэтэ уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Абинав Саньив Шанмугам — Бу Юньчаокэтэ. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Абинав Саньив Шанмугам и Бу Юньчаокэтэ.



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