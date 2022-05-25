Ганта/Сурешкумар — Алькала Гурри/Пуйоль Наварро. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (25.05.22)

Прогноз Ганта/Сурешкумар — Алькала Гурри/Пуйоль Наварро (25-го мая), ставки и коэффициенты

Ганта/Сурешкумар — Алькала Гурри/Пуйоль Наварро (25-го мая 2022 года), ставки и коэффициенты

25-го мая 2022 года в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ганта/Сурешкумар , а противостоять в этом поединке будет Алькала Гурри/Пуйоль Наварро.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Ганта/Сурешкумар — Алькала Гурри/Пуйоль Наварро, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 25-го мая 2022 года, а его начало по МСК будет в 18:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Ганта/Сурешкумар. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ганта/Сурешкумар — Алькала Гурри/Пуйоль Наварро:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 25-го мая 2022 года откроет его противостояние Ганта/Сурешкумар — Алькала Гурри/Пуйоль Наварро. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 18:00 по МСК, то есть до начала игры. Ганта/Сурешкумар и Алькала Гурри/Пуйоль Наварро отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Алькала Гурри/Пуйоль Наварро может гордиться семью победами, а вот Ганта/Сурешкумар имеет только пять выигранных встреч.

Ганта/Сурешкумар

Так как Ганта/Сурешкумар выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Ганта/Сурешкумар снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Ганта/Сурешкумар, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Ганта/Сурешкумар чем-то удивить, пока не ясно.



Алькала Гурри/Пуйоль Наварро

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Алькала Гурри/Пуйоль Наварров шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Алькала Гурри/Пуйоль Наварро играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Алькала Гурри/Пуйоль Наварро держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Алькала Гурри/Пуйоль Наварро демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Алькала Гурри/Пуйоль Наварро находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

«Ганта/Сурешкумар» — «Алькала Гурри/Пуйоль Наварро»: прогноз автора

Длительное время Ганта/Сурешкумар и Алькала Гурри/Пуйоль Наварро не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Ганта/Сурешкумар и Алькала Гурри/Пуйоль Наварро. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Ганта/Сурешкумар — Алькала Гурри/Пуйоль Наварро. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (25.05.22)

Ганта/Сурешкумар

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Ганта/Сурешкумар проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Ганта/Сурешкумар в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Ганта/Сурешкумар больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Ганта/Сурешкумар уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Алькала Гурри/Пуйоль Наварро

Алькала Гурри/Пуйоль Наварро лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Алькала Гурри/Пуйоль Наварро играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Алькала Гурри/Пуйоль Наварро начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Алькала Гурри/Пуйоль Наварро выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Алькала Гурри/Пуйоль Наварро сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Ганта/Сурешкумар — Алькала Гурри/Пуйоль Наварро Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Ганта/Сурешкумар и Алькала Гурри/Пуйоль Наварро. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Ганта/Сурешкумар — Алькала Гурри/Пуйоль Наварро: будет сделан акцент на атакующий теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Ганта/Сурешкумар имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Ганта/Сурешкумар и Алькала Гурри/Пуйоль Наварро отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Алькала Гурри/Пуйоль Наварро в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Ганта/Сурешкумар превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Алькала Гурри/Пуйоль Наварро сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Ганта/Сурешкумар гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ганта/Сурешкумар — Алькала Гурри/Пуйоль Наварро. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Ганта/Сурешкумар и Алькала Гурри/Пуйоль Наварро сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Ганта/Сурешкумар, и Алькала Гурри/Пуйоль Наварро будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-546514-prognoz-na-match-luisa-mauer-auf-der-heide-hebe-tous-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-25-05-22/