Ортега/Хореги Сайнс де Росас — Нието/Рубио Фьеррос. Прогноз, ставки на матч(03.06.22)

Прогноз Ортега/Хореги Сайнс де Росас — Нието/Рубио Фьеррос (03 июня), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Ортега/Хореги Сайнс де Росас — Нието/Рубио Фьеррос 03-го июня 2022 года

03-го июня 2022 года в 00:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ортега/Хореги Сайнс де Росас , а противостоять в этом поединке будет Нието/Рубио Фьеррос.



Буквально несколько дней назад Ортега/Хореги Сайнс де Росас и Нието/Рубио Фьеррос играли свои матчи, а теперь уже 03-го июня 2022 года им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 00:30. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Ортега/Хореги Сайнс де Росас имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ортега/Хореги Сайнс де Росас — Нието/Рубио Фьеррос:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 03-го июня 2022 года, ведь именно в этот день на корте встречаются Ортега/Хореги Сайнс де Росас и Нието/Рубио Фьеррос. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 00:30 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Ортега/Хореги Сайнс де Росас имеет на своем счету три победы, Нието/Рубио Фьеррос может похвастаться четырьмя.

Ортега/Хореги Сайнс де Росас

Ортега/Хореги Сайнс де Росас отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Ортега/Хореги Сайнс де Росас проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Ортега/Хореги Сайнс де Росас проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Ортега/Хореги Сайнс де Росас играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Ортега/Хореги Сайнс де Росас больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Нието/Рубио Фьеррос

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Нието/Рубио Фьеррос в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Нието/Рубио Фьеррос уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Нието/Рубио Фьеррос уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Нието/Рубио Фьеррос обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Прогноз на матч

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Ортега/Хореги Сайнс де Росас — Нието/Рубио Фьеррос. Прогноз, ставки на матч(03.06.22)

Ортега/Хореги Сайнс де Росас

На данный момент Ортега/Хореги Сайнс де Росас занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Ортега/Хореги Сайнс де Росас снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Ортега/Хореги Сайнс де Росас не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Ортега/Хореги Сайнс де Росас не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Нието/Рубио Фьеррос

На этом турнире Нието/Рубио Фьеррос играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Нието/Рубио Фьеррос надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Нието/Рубио Фьеррос находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Нието/Рубио Фьеррос считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Ортега/Хореги Сайнс де Росас — Нието/Рубио Фьеррос Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Ортега/Хореги Сайнс де Росас и Нието/Рубио Фьеррос. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Ортега/Хореги Сайнс де Росас — Нието/Рубио Фьеррос: порядок побьёт класс

Ортега/Хореги Сайнс де Росас и Нието/Рубио Фьеррос которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Ортега/Хореги Сайнс де Росас имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Нието/Рубио Фьеррос хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Ортега/Хореги Сайнс де Росас. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Нието/Рубио Фьеррос умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Ортега/Хореги Сайнс де Росас довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Нието/Рубио Фьеррос вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Ортега/Хореги Сайнс де Росас.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ортега/Хореги Сайнс де Росас — Нието/Рубио Фьеррос. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Ортега/Хореги Сайнс де Росас и Нието/Рубио Фьеррос сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Ортега/Хореги Сайнс де Росас, и Нието/Рубио Фьеррос будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-563007-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-miluoki-bryuers-san-diego-padres-03-06-22/