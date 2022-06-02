Прогноз Сравия Шивани Чилакалапуди — Александра Райли (02-го июня), ставки и коэффициенты

Сравия Шивани Чилакалапуди — Александра Райли. Прогноз, ставки на матч. ITF (02.06.22)

02.06.2022 в 22:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Сравия Шивани Чилакалапуди , а противостоять в этом поединке будет Александра Райли.



Теннисное противостояние Сравия Шивани Чилакалапуди — Александра Райли пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 02.06.2022. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 22:30 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Сравия Шивани Чилакалапуди является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Сравия Шивани Чилакалапуди — Александра Райли. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Сравия Шивани Чилакалапуди имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 02.06.2022 нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Александра Райли. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 22:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Сравия Шивани Чилакалапуди имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Сравия Шивани Чилакалапуди

Этот турнир Сравия Шивани Чилакалапуди проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Сравия Шивани Чилакалапуди может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Сравия Шивани Чилакалапуди однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Сравия Шивани Чилакалапуди имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Сравия Шивани Чилакалапуди левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Сравия Шивани Чилакалапуди хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Александра Райли

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Александра Райли теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Александра Райли имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Александра Райли испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Александра Райли выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Александра Райли занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

«Сравия Шивани Чилакалапуди» — «Александра Райли»: прогноз автора

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Сравия Шивани Чилакалапуди — Александра Райли. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (02.06.22)

Сравия Шивани Чилакалапуди

На данном турнире Сравия Шивани Чилакалапуди выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Сравия Шивани Чилакалапуди выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Сравия Шивани Чилакалапуди допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Сравия Шивани Чилакалапуди особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Сравия Шивани Чилакалапуди, это умение играть на травяных кортах.

Александра Райли

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Александра Райли хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Александра Райли никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Александра Райли сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Александра Райли всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Сравия Шивани Чилакалапуди — Александра Райли Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Сравия Шивани Чилакалапуди и Александра Райли. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Сравия Шивани Чилакалапуди — Александра Райли: в ожидании «эйсов»

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Сравия Шивани Чилакалапуди и Александра Райли из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Александра Райли относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Александра Райли проводит второй или третий матч. А вот Сравия Шивани Чилакалапуди как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Сравия Шивани Чилакалапуди, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Сравия Шивани Чилакалапуди без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Сравия Шивани Чилакалапуди вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сравия Шивани Чилакалапуди — Александра Райли. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Сравия Шивани Чилакалапуди и Александра Райли. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Сравия Шивани Чилакалапуди и для Александра Райли, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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