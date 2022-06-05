Филип Кристиан Жиану — Филип Пеливо: будет сделан акцент на атакующий теннис

Прогноз Филип Кристиан Жиану — Филип Пеливо (05-го июня 2022 года), ставки и коэффициенты

Филип Кристиан Жиану — Филип Пеливо (05-го июня 2022 года), ставки и коэффициенты

05-го июня 2022 года в 13:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Филип Кристиан Жиану , а противостоять в этом поединке будет Филип Пеливо.



05-го июня 2022 года в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Филип Кристиан Жиану — Филип Пеливо. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 13:30 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Филип Кристиан Жиану и Филип Пеливо одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



Филип Кристиан Жиану — Филип Пеливо. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 05-го июня 2022 года встречаются Филип Кристиан Жиану и Филип Пеливо. Начало поединка запланировано на 13:30 по МСК. Филип Кристиан Жиану является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Филип Кристиан Жиану

Филип Кристиан Жиану отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Филип Кристиан Жиану проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Филип Кристиан Жиану проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Филип Кристиан Жиану играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Филип Кристиан Жиану больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Филип Пеливо

На этом турнире Филип Пеливо играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Филип Пеливо все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Филип Пеливо не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Филип Пеливо уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Филип Пеливо на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Филип Пеливо пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Челленджер, Филип Кристиан Жиану — Филип Пеливо

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Филип Кристиан Жиану и Филип Пеливо впервые будут встречаться между собой. Если Филип Кристиан Жиану уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Филип Пеливо пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Филип Кристиан Жиану демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Филип Кристиан Жиану – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Филип Кристиан Жиану — Филип Пеливо 05-го июня 2022 года

Филип Кристиан Жиану

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Филип Кристиан Жиану выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Филип Кристиан Жиану всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Филип Кристиан Жиану уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Филип Кристиан Жиану занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Филип Кристиан Жиану больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Филип Кристиан Жиану имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Филип Пеливо

В этом сезоне Филип Пеливо действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Филип Пеливо обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Филип Пеливо не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Филип Пеливо не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Филип Пеливо имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Филип Кристиан Жиану — Филип Пеливо Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Филип Кристиан Жиану и Филип Пеливо начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Филип Кристиан Жиану и Филип Пеливо показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Филип Кристиан Жиану и Филип Пеливо провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Филип Кристиан Жиану и Филип Пеливо действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Филип Кристиан Жиану — Филип Пеливо: будет сделан акцент на атакующий теннис

Филип Кристиан Жиану и Филип Пеливо которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Филип Кристиан Жиану имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Филип Пеливо хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Филип Кристиан Жиану. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Филип Пеливо умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Филип Кристиан Жиану довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Филип Пеливо вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Филип Кристиан Жиану.

СЕГОДНЯ МАТЧ Филип Кристиан Жиану — Филип Пеливо. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Филип Кристиан Жиану и Филип Пеливо сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Филип Кристиан Жиану, и Филип Пеливо будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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