Винтер Лопес/Сориано Баррера — Де Руэда Де Геновер/Лопес: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Прогноз Винтер Лопес/Сориано Баррера — Де Руэда Де Геновер/Лопес (14.06.2022), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Винтер Лопес/Сориано Баррера — Де Руэда Де Геновер/Лопес 14-го июня

14-го июня в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Винтер Лопес/Сориано Баррера , а противостоять в этом поединке будет Де Руэда Де Геновер/Лопес.



14-го июня пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Винтер Лопес/Сориано Баррера и Де Руэда Де Геновер/Лопес. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 19:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Винтер Лопес/Сориано Баррера может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Винтер Лопес/Сориано Баррера — Де Руэда Де Геновер/Лопес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 14-го июня осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Винтер Лопес/Сориано Баррера — Де Руэда Де Геновер/Лопес вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Винтер Лопес/Сориано Баррера и Де Руэда Де Геновер/Лопес не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 19:00 по МСК.

Винтер Лопес/Сориано Баррера

В большинстве своих выигранных поединков Винтер Лопес/Сориано Баррера берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Винтер Лопес/Сориано Баррера с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Винтер Лопес/Сориано Баррера сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Винтер Лопес/Сориано Баррера также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Де Руэда Де Геновер/Лопес

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Де Руэда Де Геновер/Лопес имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Де Руэда Де Геновер/Лопес демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Де Руэда Де Геновер/Лопес не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Де Руэда Де Геновер/Лопес не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

ITF, Винтер Лопес/Сориано Баррера — Де Руэда Де Геновер/Лопес

Винтер Лопес/Сориано Баррера и Де Руэда Де Геновер/Лопес – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Винтер Лопес/Сориано Баррера — Де Руэда Де Геновер/Лопес (14-го июня), ставки и коэффициенты

Винтер Лопес/Сориано Баррера

На этом турнире именно Винтер Лопес/Сориано Баррера может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Винтер Лопес/Сориано Баррера отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Винтер Лопес/Сориано Баррера еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Винтер Лопес/Сориано Баррера не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Де Руэда Де Геновер/Лопес

Де Руэда Де Геновер/Лопес лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Де Руэда Де Геновер/Лопес играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Де Руэда Де Геновер/Лопес начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Де Руэда Де Геновер/Лопес выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Де Руэда Де Геновер/Лопес сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Винтер Лопес/Сориано Баррера — Де Руэда Де Геновер/Лопес Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Винтер Лопес/Сориано Баррера и Де Руэда Де Геновер/Лопес аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Винтер Лопес/Сориано Баррера и Де Руэда Де Геновер/Лопес обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Винтер Лопес/Сориано Баррера и Де Руэда Де Геновер/Лопес постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Винтер Лопес/Сориано Баррера — Де Руэда Де Геновер/Лопес: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Судя по количеству финалов и титулов, которые Винтер Лопес/Сориано Баррера имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Винтер Лопес/Сориано Баррера и Де Руэда Де Геновер/Лопес отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Де Руэда Де Геновер/Лопес в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Винтер Лопес/Сориано Баррера превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Де Руэда Де Геновер/Лопес сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Винтер Лопес/Сориано Баррера гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Винтер Лопес/Сориано Баррера — Де Руэда Де Геновер/Лопес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Винтер Лопес/Сориано Баррера и Де Руэда Де Геновер/Лопес, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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