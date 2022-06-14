Прогноз Мартин Дамм — Антонио Маттео Яквинто (14.06.2022), ставки и коэффициенты

Мартин Дамм — Антонио Маттео Яквинто. Прогноз, ставки на матч. ITF (14.06.22)

14.06.2022 в 20:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Мартин Дамм , а противостоять в этом поединке будет Антонио Маттео Яквинто.



Судья теннисного матча Мартин Дамм — Антонио Маттео Яквинто должен дать знак о старте игры в 20:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 14.06.2022, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Мартин Дамм и Антонио Маттео Яквинто более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Мартин Дамм имеет четыре победы, то Антонио Маттео Яквинто может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мартин Дамм — Антонио Маттео Яквинто:

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 14.06.2022, так что в разделе тенниса можно найти поединок Мартин Дамм — Антонио Маттео Яквинто. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 20:30 по Москве, пока не начался поединок. Мартин Дамм и Антонио Маттео Яквинто еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Мартин Дамм

Этот турнир Мартин Дамм проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Мартин Дамм может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Мартин Дамм однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Мартин Дамм имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Мартин Дамм левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Мартин Дамм хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Антонио Маттео Яквинто

На этом турнире Антонио Маттео Яквинто выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Антонио Маттео Яквинто снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Антонио Маттео Яквинто чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Антонио Маттео Яквинто уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Антонио Маттео Яквинто зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз на матч

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Мартин Дамм и Антонио Маттео Яквинто являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Мартин Дамм — Антонио Маттео Яквинто (14.06.2022), ставки и коэффициенты

Мартин Дамм

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Мартин Дамм, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Мартин Дамм уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Мартин Дамм старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Мартин Дамм, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Мартин Дамм не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Мартин Дамм все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Мартин Дамм точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Антонио Маттео Яквинто

Выступать в зале Антонио Маттео Яквинто не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Антонио Маттео Яквинто старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Антонио Маттео Яквинто принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Антонио Маттео Яквинто демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Антонио Маттео Яквинто даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Антонио Маттео Яквинто хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Мартин Дамм — Антонио Маттео Яквинто Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Мартин Дамм и Антонио Маттео Яквинто начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Мартин Дамм и Антонио Маттео Яквинто показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Мартин Дамм и Антонио Маттео Яквинто провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Мартин Дамм и Антонио Маттео Яквинто действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Мартин Дамм — Антонио Маттео Яквинто: кто пройдет в следующий раунд?

Мартин Дамм и Антонио Маттео Яквинто которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Мартин Дамм имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Антонио Маттео Яквинто хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Мартин Дамм. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Антонио Маттео Яквинто умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Мартин Дамм довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Антонио Маттео Яквинто вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Мартин Дамм.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мартин Дамм — Антонио Маттео Яквинто. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Мартин Дамм и Антонио Маттео Яквинто букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Мартин Дамм и Антонио Маттео Яквинто проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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