Бостон Селтикс (TAAPZ) — Голден Стэйт Уорриорз (UNDERRATED). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (14.06.22)

Прогноз Бостон Селтикс (TAAPZ) — Голден Стэйт Уорриорз (UNDERRATED) (14.06.2022), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Бостон Селтикс (TAAPZ) — Голден Стэйт Уорриорз (UNDERRATED) 14 июня

14 июня в 14:42 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Бостон Селтикс (TAAPZ) примет соперника по национальному первенству Голден Стэйт Уорриорз (UNDERRATED).



Главный тренер баскетбольного клуба Бостон Селтикс (TAAPZ) каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 14 июня хозяевам предстоит у себя дома принимать Голден Стэйт Уорриорз (UNDERRATED). Игра, которая начнется в 14:42 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бостон Селтикс (TAAPZ) — Голден Стэйт Уорриорз (UNDERRATED):

В 14:42 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Бостон Селтикс (TAAPZ) и Голден Стэйт Уорриорз (UNDERRATED). Организаторы турнира собираются провести данную игру 14 июня. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Голден Стэйт Уорриорз (UNDERRATED). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Бостон Селтикс (TAAPZ), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Бостон Селтикс (TAAPZ)

К данному поединку баскетбольный клуб Бостон Селтикс (TAAPZ) подошел в неплохом расположении, ведь хозяева после трех подряд поражений смогли порадовать болельщиков двумя победами. На протяжении последних двух месяцев у команды не было слишком сложных матчей, в которых приходилось бы бороться до последней секунды. Кроме того, главный тренер постоянно старается проводить ротацию игроков, так что большинство баскетболистов выглядят свежими во время игры и демонстрируют пик своей формы. В родных стенах баскетбольный клуб Бостон Селтикс (TAAPZ) играет уверенно, ведь в пятнадцати домашних поединках было лишь четыре поражения, причем ни одно из них не было с двойным гандикапом, так как отставание зачастую было в 3-5 очков. В большинстве матчей Бостон Селтикс (TAAPZ) подстраивается под соперника, и только с аутсайдерами хозяева задают собственный темп. В составе команды травмирован лишь атакующий защитник, но его есть кем заменить.



Голден Стэйт Уорриорз (UNDERRATED)

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (UNDERRATED) сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (UNDERRATED) проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз (UNDERRATED) травмированы только игроки глубокого резерва.

«Бостон Селтикс (TAAPZ)» — «Голден Стэйт Уорриорз (UNDERRATED)»: прогноз автора

На 14 июня организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Бостон Селтикс (TAAPZ) — Голден Стэйт Уорриорз (UNDERRATED), так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 14:42 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Бостон Селтикс (TAAPZ) — Голден Стэйт Уорриорз (UNDERRATED). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (14.06.22)

Бостон Селтикс (TAAPZ)

В этом сезоне баскетбольный клуб Бостон Селтикс (TAAPZ) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Бостон Селтикс (TAAPZ) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Голден Стэйт Уорриорз (UNDERRATED)

В прошлом матче баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (UNDERRATED) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (UNDERRATED) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Голден Стэйт Уорриорз (UNDERRATED) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Бостон Селтикс (TAAPZ) — Голден Стэйт Уорриорз (UNDERRATED) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 14 июня, и в его рамках состоится поединок Бостон Селтикс (TAAPZ) — Голден Стэйт Уорриорз (UNDERRATED). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 14:42 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Бостон Селтикс (TAAPZ) — Голден Стэйт Уорриорз (UNDERRATED): снова ждем результативной игры

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Бостон Селтикс (TAAPZ) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Бостон Селтикс (TAAPZ) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Бостон Селтикс (TAAPZ) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (UNDERRATED) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (UNDERRATED) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (UNDERRATED) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бостон Селтикс (TAAPZ) — Голден Стэйт Уорриорз (UNDERRATED). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Бостон Селтикс (TAAPZ) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Бостон Селтикс (TAAPZ) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Бостон Селтикс (TAAPZ) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В последнее время баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (UNDERRATED) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Голден Стэйт Уорриорз (UNDERRATED) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

http://evolvegame.ru/cat1-567911-prognozy-i-stavki-na-match-bernabe-sapata-miralles-yozef-kovalik-14-06-22/