Тринетра Виджаякумар — Катерина Стюарт. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (14.06.22)

Прогноз Тринетра Виджаякумар — Катерина Стюарт (14.06.2022), ставки и коэффициенты

Тринетра Виджаякумар — Катерина Стюарт (14.06.2022), ставки и коэффициенты

14.06.2022 в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Тринетра Виджаякумар , а противостоять в этом поединке будет Катерина Стюарт.



Буквально несколько дней назад Тринетра Виджаякумар и Катерина Стюарт играли свои матчи, а теперь уже 14.06.2022 им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 17:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Тринетра Виджаякумар имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Тринетра Виджаякумар — Катерина Стюарт. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 14.06.2022 осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Тринетра Виджаякумар — Катерина Стюарт вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Тринетра Виджаякумар и Катерина Стюарт не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 17:00 по МСК.

Тринетра Виджаякумар

Пока Тринетра Виджаякумар не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Тринетра Виджаякумар находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Тринетра Виджаякумар будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Тринетра Виджаякумар довольно неплохо играет на данном покрытии.



Катерина Стюарт

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Катерина Стюарт имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Катерина Стюарт демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Катерина Стюарт не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Катерина Стюарт не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

«Тринетра Виджаякумар» — «Катерина Стюарт»: прогноз автора

Тринетра Виджаякумар и Катерина Стюарт – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Тринетра Виджаякумар — Катерина Стюарт. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (14.06.22)

Тринетра Виджаякумар

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Тринетра Виджаякумар, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Тринетра Виджаякумар уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Тринетра Виджаякумар старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Тринетра Виджаякумар, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Тринетра Виджаякумар не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Тринетра Виджаякумар все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Тринетра Виджаякумар точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Катерина Стюарт

Катерина Стюарт лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Катерина Стюарт играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Катерина Стюарт начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Катерина Стюарт выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Катерина Стюарт сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Тринетра Виджаякумар — Катерина Стюарт Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Тринетра Виджаякумар и Катерина Стюарт. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Тринетра Виджаякумар — Катерина Стюарт: андердог способен удивить фаворита

Судя по количеству финалов и титулов, которые Тринетра Виджаякумар имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Тринетра Виджаякумар и Катерина Стюарт отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Катерина Стюарт в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Тринетра Виджаякумар превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Катерина Стюарт сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Тринетра Виджаякумар гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Тринетра Виджаякумар — Катерина Стюарт. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Тринетра Виджаякумар и Катерина Стюарт сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Тринетра Виджаякумар, и Катерина Стюарт будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-567766-syuzan-bandechchi-ilena-in-albon-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-15-06-22/