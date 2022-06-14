Прогноз Шанель Ван Нгуйен — Ана Кармен Замбурек (15 июня), ставки и коэффициенты

Шанель Ван Нгуйен — Ана Кармен Замбурек. Прогноз, ставки на матч. ITF (15.06.22)

15-го июня в 16:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Шанель Ван Нгуйен , а противостоять в этом поединке будет Ана Кармен Замбурек.



В 16:30 по Москве Шанель Ван Нгуйен и Ана Кармен Замбурек выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 15-го июня. Единственный раз Шанель Ван Нгуйен и Ана Кармен Замбурек встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Шанель Ван Нгуйен сейчас считается фаворитом.



Шанель Ван Нгуйен — Ана Кармен Замбурек. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 15-го июня откроет его противостояние Шанель Ван Нгуйен — Ана Кармен Замбурек. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 16:30 по МСК, то есть до начала игры. Шанель Ван Нгуйен и Ана Кармен Замбурек отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Ана Кармен Замбурек может гордиться семью победами, а вот Шанель Ван Нгуйен имеет только пять выигранных встреч.

Шанель Ван Нгуйен

Этот турнир Шанель Ван Нгуйен проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Шанель Ван Нгуйен может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Шанель Ван Нгуйен однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Шанель Ван Нгуйен имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Шанель Ван Нгуйен левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Шанель Ван Нгуйен хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Ана Кармен Замбурек

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Ана Кармен Замбурек имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Ана Кармен Замбурек демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Ана Кармен Замбурек не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Ана Кармен Замбурек не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз на матч

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Шанель Ван Нгуйен и Ана Кармен Замбурек. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Шанель Ван Нгуйен и Ана Кармен Замбурек должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Шанель Ван Нгуйен — Ана Кармен Замбурек (15-го июня), ставки и коэффициенты

Шанель Ван Нгуйен

На этом турнире именно Шанель Ван Нгуйен может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Шанель Ван Нгуйен отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Шанель Ван Нгуйен еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Шанель Ван Нгуйен не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Ана Кармен Замбурек

Несмотря на свой молодой возраст, Ана Кармен Замбурек демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Ана Кармен Замбурек уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Ана Кармен Замбурек станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Ана Кармен Замбурек, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Ана Кармен Замбурек умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Ана Кармен Замбурек имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Шанель Ван Нгуйен — Ана Кармен Замбурек Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Шанель Ван Нгуйен и Ана Кармен Замбурек начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Шанель Ван Нгуйен и Ана Кармен Замбурек показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Шанель Ван Нгуйен и Ана Кармен Замбурек провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Шанель Ван Нгуйен и Ана Кармен Замбурек действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Шанель Ван Нгуйен — Ана Кармен Замбурек: в ожидании «эйсов»

Шанель Ван Нгуйен и Ана Кармен Замбурек которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Шанель Ван Нгуйен имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Ана Кармен Замбурек хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Шанель Ван Нгуйен. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Ана Кармен Замбурек умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Шанель Ван Нгуйен довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Ана Кармен Замбурек вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Шанель Ван Нгуйен.

СЕГОДНЯ МАТЧ Шанель Ван Нгуйен — Ана Кармен Замбурек. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Шанель Ван Нгуйен и Ана Кармен Замбурек. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Шанель Ван Нгуйен и для Ана Кармен Замбурек, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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