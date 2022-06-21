Уго Умбер — Тьяго Моура Монтейро. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (21.06.22)

Прогноз Уго Умбер — Тьяго Моура Монтейро (21.06.2022), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Уго Умбер — Тьяго Моура Монтейро 21-го июня

21-го июня в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Уго Умбер , а противостоять в этом поединке будет Тьяго Моура Монтейро.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Уго Умбер — Тьяго Моура Монтейро, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 21-го июня, а его начало по МСК будет в 12:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Уго Умбер. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Уго Умбер — Тьяго Моура Монтейро. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 21-го июня, ведь именно в этот день на корте встречаются Уго Умбер и Тьяго Моура Монтейро. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 12:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Уго Умбер имеет на своем счету три победы, Тьяго Моура Монтейро может похвастаться четырьмя.

Уго Умбер

На данный момент Уго Умбер является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Уго Умбер однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Уго Умбер демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Уго Умбер хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Уго Умбер часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Тьяго Моура Монтейро

На этом турнире Тьяго Моура Монтейро выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Тьяго Моура Монтейро снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Тьяго Моура Монтейро чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Тьяго Моура Монтейро уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Тьяго Моура Монтейро зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

«Уго Умбер» — «Тьяго Моура Монтейро»: прогноз автора

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Уго Умбер и Тьяго Моура Монтейро. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Уго Умбер и Тьяго Моура Монтейро должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Уго Умбер — Тьяго Моура Монтейро. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (21.06.22)

Уго Умбер

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Уго Умбер, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Уго Умбер уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Уго Умбер старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Уго Умбер, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Уго Умбер не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Уго Умбер все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Уго Умбер точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Тьяго Моура Монтейро

На этом турнире Тьяго Моура Монтейро играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Тьяго Моура Монтейро надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Тьяго Моура Монтейро находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Тьяго Моура Монтейро считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Уго Умбер — Тьяго Моура Монтейро Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Уго Умбер и Тьяго Моура Монтейро, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Уго Умбер и Тьяго Моура Монтейро играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Уго Умбер, и Тьяго Моура Монтейро неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Уго Умбер — Тьяго Моура Монтейро: порядок побьёт класс

Судя по количеству финалов и титулов, которые Уго Умбер имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Уго Умбер и Тьяго Моура Монтейро отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Тьяго Моура Монтейро в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Уго Умбер превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Тьяго Моура Монтейро сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Уго Умбер гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Уго Умбер — Тьяго Моура Монтейро. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Уго Умбер и Тьяго Моура Монтейро сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Уго Умбер, и Тьяго Моура Монтейро будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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